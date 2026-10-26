Galatasaray, pazartesi akşamı Fenerbahçe derbisini ikna edici bir oyunla 2-1 kazandı. Özellikle ilk yarıda iki takım arasındaki güç farkı belirgindi ancak İrfan Can Kahveci'nin İstanbul'da attığı müthiş golle farkı bire indirmesinin ardından heyecan uzun süre devam etti. Galatasaray'da iki golü atan Victor Osimhen ise gecenin yıldızı oldu.

Galatasaray, başlama düdüğüyle birlikte oyunun kontrolünü ele aldı. Ev sahibi ekip, Barış Yılmaz ve Victor Osimhen ile erkenden öne geçme fırsatları buldu ancak iki hücum oyuncusu da bu fırsatları değerlendiremedi.

29. dakikada beklenen gol geldi. Golde yine Yılmaz ve Osimhen'in imzası vardı: Yılmaz'ın pasıyla buluşan Nijeryalı forvet, kendisine tanınan geniş alandan yararlanarak takımını öne geçirdi.

Galatasaray, farkı artırabileceğini görerek baskısını sürdürdü. Bu baskı, devre arasından hemen önce ikinci golü getirdi. Osimhen, Davinson Sánchez'in şutuna kafasıyla dokunarak kaleci Ederson'u çaresiz bıraktı: 2-0. İlk yarıda oyuna pek ağırlığını koyamayan Fenerbahçe, devre düdüğünün daha geç çalmamasına sevinmiş olmalıydı.

Galatasaray, ikinci yarının başında da üstün taraftı. Osimhen kısa süre sonra hat-trick yaptığını düşündü ancak golü ofsayt nedeniyle iptal edildi. Biraz sonra İsmail Jakobs üçüncü gole yaklaştı, fakat kafa vuruşu direkten döndü.

Bir saat geride kaldığında Fenerbahçe, beklenmedik şekilde farkı bire indirdi. Topu tam olarak kontrol edemeyen Kahveci, ardından röveşata denemeye karar verdi. Bu denemesi golle sonuçlandı: 2-1.

Bunun üzerine Galatasaray, son bölümde üstünlüğünü korumak için büyük çaba harcamak zorunda kaldı. Ev sahibi ekibin oyunu iyileşmedi ancak farkı bire indiren gol, gecenin son golü oldu. Önemli derbi galibiyetiyle Galatasaray, Türkiye Süper Ligi'nde liderliği yeniden devraldı. Ayrıca Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını altıya çıkardı.