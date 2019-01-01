Victor Moses'tan Fenerbahçe'ye mesaj: Bekleyin! Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri 14 Ocak

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde kimler var? Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri, flaş gelişmeler.

Moses, Fenerbahçe'yi bekletiyor

Fenerbahçe, Chelsea'den Victor Moses ile yakından ilgileniyor.

Sabah'ın haberine göre Victor Moses, Fenerbahçe yönetimine "bekleyin" mesajı gönderdi.

Sarı lacivertlilerin 1,5 yıllığına kiralamak istediği Nijeryalı futbolcu yarım sezonluğuna 2 milyon euro talep edince görüşmeler tıkanmıştı.

Fenerbahçe'nin istediği Samatta 15 milyon euro

Fenerbahçe, Genk'ten gelen haberle sarsıldı.

Sporx'in haberine göre Fenerbahçe ve Cardiff'in istediği Mbwana Samatta için Genk, 15 milyon euro talep ediyor.

Fenerbahçe'nin takip ettiği ve Cardiff'in resmi teklifte bulunduğu Samatta'nın 2021 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci'nin sözleşmesi feshedilebilir

Sezon başında Galatasaray'dan ayrılan ve Fenerbahçe'ye imza atan Tolga Ciğerci bir türlü sahalara adım atamadı.

Fanatik'in haberine göre Fenerbahçe, sakatlığı nedeniyle bir türlü forma giyemeyen Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini her an feshedebilir.

Ersun Yanal'ın da gönderilmesini istediği Tolga Ciğerci'nin sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor.

Fenerbahçe Mbaye Niang'ı izleyecek

Fenerbahçe gözlemcileri oyuncu takibini sürdürüyor.

Habertürk'ün haberine göre Fenerbahçe gözlemcileri Nantes - Rennes maçını yerinde izleyecek.

Rennes'de kiralık olarak forma giyen Mbaye Niang'ın yanı sıra Nantes forması giyen Anthony Limbombe ve Romain del Castillo takip edilecek.

Süper Lig'de ve dünyada biten tüm transferler

Ocak ayında Süper Lig'de gerçekleşen her transferi ve dünyada gerçekleşen önemli transferleri sıralıyoruz...