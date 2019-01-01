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Victor Moses bitti, sırada Stefan Johansen var! Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri 24 Ocak

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Getty Images
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde kimler var? Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri, flaş gelişmeler.

Fenerbahçe'ye Premier Lig'den bir takviye daha

Fenerbahçe, Premier Lig'de forma giyen bir futbolcuyu dah kadrosuna katabilir.

Sabah'ın haberine göre, Victor Moses'ı İstanbul'a getiren Fenerbahçe, Fulham'dan Stefan Johansen ile ilgileniyor.

Daha önce adı Galatasaray'la da anılan ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Stefan Johansen için sarı lacivertli yönetim girişimlerini hızlandırdı.

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Victor Moses Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe, Victor Moses'in kiralık olarak transferi için Chelsea ile anlaşmaya vardı.

Goal'ün edindiği bilgilere göre Chelsea, Moses'ı bonservisiyle elden çıkarmak istedi ve Çin'den gelen teklifleri kabul etmek istedi. Ancak Moses Çin'e gitmek istemedi ve devreye giren Fenerbahçe transferi tamamladı.

Gece geç saatlerde İstanbul'a gelen Moses, sağlık kontrolünden geçip resmi sözleşmeye imza atacak.

Adebayor'a 1.5 yıllık sözleşme

Başakşehir kadrosuna Demba Ba'yı katarken forma şansı bulamayan Emmanuel Adebayor için transfer yolu açıldı.

Takvim 'de yer alan habere göre Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde olan yıldız için 1.5 yıllık sözleşme teklif ettiği öne sürüldü.

Teknik Direktör Ersun Yanal'ın da bu transfere onay verdiği belirtiliyor.

 

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