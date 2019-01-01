Victor Lindelöf, 2024 yılına kadar Manchester United'da

Manchester United savunmasının önemli isimlerinden Victor Lindelöf’ün sözleşmesi 2024 yılına kadar uzatıldı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden , 25 yaşındaki İsveçli stoper ile 5 yıllık kontrat imzalandığını açıkladı.

Sözleşme maddelerinin arasında kontratın bitiminin ardından 1 yıllık uzatma opsiyonu da bulunuyor.

Kulübün resmi internet sitesine konuşan Lindelöf “Manchester United’a geldiğim günden beri kendimi evimdeymiş gibi hissettim. Burada geçirdiğim 2 yıl boyunca hem oyuncu hem de insan olarak kendimi geliştirdim. Kulüpteki herkese yardımları ve destekleri için minnettarım. Futbol oynamayı seviyorum ve takımıma kupalar kazanmasında yardımcı olmak istiyorum. Kulüp vizyonunun farkındayım ve Manchester United’ı hak ettiği yere döndürmek için elimden geleni yapacağım” ifadelerini kullandı.

2017 yılında ’dan transfer edilen Victor Lindelöf, Manchester United formasıyla çıktığı 87 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.