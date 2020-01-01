Victor Ezeji: Arsenal, Thomas Partey'den önce Çağlar Söyüncü'yü transfer etmeli

Nijeryalı eski oyuncu, Arsenal'ın savunmasını mutlaka geliştirmesi gerektiğini belirtti.

Eski Nijeryalı forvet Victor Ezeji, Federasyon Kupası'nı kazanan 'ın formasını giyen Thomas Partey'den önce Çağlar Söyüncü'yü transfer etmesi gerektiğini söyledi.

Goal'e konuşan Ezeji, "Arsenal'ın esas sorunu savunmasında. Herhangi bir maçta gol yemeyeceklerini düşünmek çok zor" yorumunu yaptı.

Hücum hattında Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette ve Nicolas Pepe gibi skor üretebilecek kaliteli isimlerin olduğunu belirten Ezeji, "Her maçta gol atabilecek potansiyele sahipler. Thomas'ı getirebilirlerse kuşkusuz o da orta sahaya bir istikrar getirip, savunma hattını koruyacaktır. Ancak Arsenal öncelikle savunmasını takviye etmeli. Birini önermem gerekirse Çağlar hiç kötü bir fikir olmaz, tabii onu bırakmaya razı olursa" ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

David Luiz'in o kadar kötü bir stoper olmadığını, ama hatalarının çok pahalıya patladığını söyleyen Ezeji, Arsenal'ın savunmada rekabet yaratacak bir oyuncuya ihtiyacı olduğunu belirtti.