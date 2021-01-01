Vicente del Bosque: Ronaldo sakatlıklara rağmen bir canavardı!

Real Madrid'in eski teknik direktörü Vicente Del Bosque, Brezilyalı futbol efsanesinin kariyerini değerlendirdi.

Real Madrid'in eski teknik direktörü Vicente del Bosque, Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldo'nun kariyeri boyunca yaşadığı sakatlıklara rağmen gol konusunda tam bir canavar olduğunu söyledi.

Ronaldo'nun taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan bir oyuncu olduğunu ifade eden Del Bosque, "Ronaldo iyi bir insan olmasının yanında insanları üzgün görmekten hoşlanmayan bir karaktere sahipti. Her zaman çok neşeli bir karakterdi. Yeteneğinin yanında iyi bir karaktere sahip olması onu harika bir lider yaptı" dedi.

Sakatalıkların efsane oyuncunun kariyerini sekteye uğrattığını belirten deneyimli teknik adam, "Eğer o denli ciddi sakatlıklar geçirmemiş olsaydı çok daha iyi performanslar göstereceğine eminim ama o haliyle bile gerçek bir canavar gibiydi" dedi.