Vicente Del Bosque: Neymar hep birilerini aldatmaya çalışıyor

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü, Brezilyalı yıldız hakkında açıklamalarda bulundu.

2004-05 sezonunda Beşiktaş'ı çalıştıran Vicente Del Bosque, PSG'nin yıldızı Neymar ile ilgili düşüncelerini belirtti.

'da geçirdiği sezonların ardından 2017 yazında 222 milyon euro karşılığında PSG'ye transfer olan Brezilyalı oyuncunun Fransız ekibinden ayrılıp yeniden Barcelona'ya dönmesi gündemdeki yerini aldı.

2010 Dünya Kupası ve 2012 Avrupa Şampiyonası'nı kazanan İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan Vicente Del Bosque Mundo Deportivo'ya yaptığı açıklamada "Neymar zor bir çocuk. Bana göre iyi bir örnek değil. Harika bir oyuncu olduğunu söylemem gerek. Eğer benden dünyanın en iyi 5 oyuncusu söylememi isterseniz onu listeme alırım ama Neymar sahada hep birilerini kandırmaya çalışıyor. Barcelona'dan ayrılma şekli de hiç doğru değildi" ifadelerini kullandı.

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28 yaşındaki oyuncu sakatlıklarla boğuştuğu 2019-20 sezonunda çıktığı 22 resmi maçta 18 gol ve 9 asistlik bir performans sergiledi.