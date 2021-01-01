Vicente del Bosque: La Liga'yı daha az hata yapan kazanacak

Real Madrid'in ve İspanya Milli Takımı'nın eski hocası Vicente del Bosque, Atletico Madrid - Real Madrid derbisini Goal İspanya'ya değerlendirdi.

La Liga'da sonucu merakla beklenen Madrid derbisine sayılı saatler kala Real Madrid'in ve İspanya Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Vicente del Bosque karşılaşmaya dair görüşlerini paylaştı. Goal'e konuşan tecrübeli teknik adam Atletico'nun daha düzenli bir takım görüntüsü çizdiğini söyledi.

Del Bosque ne dedi?

"La Liga'da daha iyi durumda olan taraf Atletico Madrid. Hem Barcelona'nın hem de Real Madrid'in önünde yer almaları onlar için müthiş bir başarı ama Real Madrid, Barcelona ve Sevilla'nın da hala zirve için mücadele edecek zamana sahip olduğunu düşünüyorum. La Liga şampiyonluğu en az hata yapan takım tarafından kazanılacak ve şu ana kadar en az hata yapan takım Atletico Madrid."

Simeone vurgusu

Atletico Madrid'e katılmasıyla beraber kulübün adeta baştan yaratan Arjantinli teknik adam Diego Simeone'nin önemine de değinen Del Bosque, Simeone'nin liderliğine vurgu yaptı:

"Atletico Madrid kulüp olarak Diego Simeone figürünün etrafında şekillenmiş gibi görünüyor. Bir lider olarak oyuncular üzerinde büyük bir etkisi var ve futbolcuları ona ve yaptıklarına inanıyor. Teknik direktörlerin oyuncu üzerinde bıraktıkları etki her zaman çok önemlidir."

Kupaları topladı

Real Madrid'de çalıştığı dört yılda iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve iki La Liga şampiyonluğu yaşayan Vicente del Bosque, Luis Aragones'in ardından göreve geldiği İspanya Milli Takımı ile de oldukça başarılı bir dönem geçirmişti.

Ülkesiyle Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası zaferleri yaşayan 70 yaşındaki teknik adam 2004-2005 sezonunda Beşiktaş'ta da çalışmıştı.