Real Madrid’in eski teknik direktörü Los Galacticos’ta geçirdiği görkemli günlere değindi.

Real Madrid’de ve İspanya Milli Takımı’nda büyük başarılar elde eden Vicente Del Bosque, Real Madrid’i çalıştırdığı dönemde yaşadıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kariyeri boyunca Real Madrid dışında çalıştırdığı tek kulüp Beşiktaş olan dünyaca ünlü çalıştırıcı, Flashscore’a verdiği röportajda bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Nicolas Anelka’nın Real Madrid’e uyum sürecinde yaşadığı zorluklara da değindi.

Del Bosque ne söyledi?

Anelka’nın Real Madrid’e çok genç yaşta geldiğini ve uyum sağlamakta zaman zaman zorlandığını aktaran Del Bosque, “Anelka iyi bir çocuk ve çok iyi bir insandı, ancak farklı bir ülkeden ve farklı bir kültürden geliyordu, bu yüzden alışması zaman aldı. Durum o kadar garip hale gelmişti ki Anelka, gol atmadığında takım arkadaşlarının mutlu olduğunu düşünüyordu. En sonunda golü onun mu Raul’ün mü yoksa Morientes’in mi attığının kimsenin umurunda olmadığını ve önemli olanın takımın kazanması olduğunu açıklamak zorunda kaldık” dedi.

Kylian Mbappe’nin gelecek sezon büyük bir olasılıkla Real Madrid forması giyecek olmasını da değerlendiren Del Bosque, “O harika bir oyuncu ama şu anda çok iyi oynayan bir takıma, Real Madrid'e geliyor. Halihazırda var olanı kesinlikle geliştirecektir ama Real Madrid’in çok iyi bir kadrosu olduğunu ve bu kadroda bulunan hiçbir oyuncunun hafife alınmaması gerektiğini de unutmamalısınız” dedi.