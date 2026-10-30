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Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Çeviri:

Vicente: Beraberlik hayal kırıklığı yarattı, Abha'nın golü ise harikaydı; işte Ittihad'ın sendelemesinin nedeni

J. Wissing
Abha - Al Ittihad
Abha
Al Ittihad
Premier Lig
Almanya
Suudi Arabistan

Alman teknik direktör ne söyledi?

Ittihad'ın teknik direktörü Alman Jens Fiessing, takımının Suudi Roshn Ligi'nde Abha karşısında aldığı beraberlik nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını dile getirdi.

Ittihad, bugün cuma günü ev sahibi Abha ile oynadığı maçta, Prens Sultan bin Abdülaziz Spor Şehri Stadı'nda, Roshn Ligi'nin on ikinci haftasında 1-1 berabere kaldı.

Fiessing, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Suudi Arabistan'ın "Şarku'l Avsat" gazetesi'nin aktardığı açıklamalarda şunları söyledi: "Büyük bir hayal kırıklığı içindeyiz, buraya kazanmak için geldik ancak günümüzde değildik ve istenen hücum keskinliğini gösteremedik."

Şöyle devam etti: "Şans bizden yana olmadı, pek çok pozisyon ürettik ama bunları değerlendirip gole çeviremedik."

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Ve ekledi: "Rakibe alanlar tanıdık, pozisyon üretmesine izin verdik, Abha da güzel bir gol kaydetmeyi başardı."

Sözlerine şunları ekledi: "Her zamanki karakterimizi gösteremedik, rakibin defansif blokajı karşısında maç eldeki fırsatları değerlendirmeyi gerektiriyordu."

Şöyle tamamladı: "Abha'nın puan tablosunun sonunda yer aldığı doğru, ancak mükemmel bir maç ortaya koydu, büyük bir defansif organizasyon sergiledi ve rakipleriyle nasıl başa çıkacağını iyi bilen bir takım."

Kaydedilmesi gereken bir diğer nokta ise bu beraberliğin Abha'nın Roshn Ligi'nin bu sezonunda aldığı sadece üçüncü beraberlik olduğu; buna karşılık takım hiç galibiyet alamadan 8 yenilgi yaşadı ve yalnızca 3 puanla puan tablosunun sonunda kaldı.

Buna karşılık Ittihad bu sezon dördüncü kez puan kaybetti; bir yenilgi ve 3 beraberlikle puanını 24'e çıkararak puan tablosunda dördüncü sırada yer aldı.

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