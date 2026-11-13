Etkileyici sözler ve gizleyemediği gözyaşlarıyla Mauricio Pochettino, ABD Millî Takımı'na veda ederek teknik direktörlük kariyerinde yeni bir bölümün başladığını duyurdu. Bu veda, Manchester United'ın bugün cuma günü Pochettino'yu takımın yeni teknik direktörü olarak atadığını açıklamasının ardından geldi ve böylece Amerika Birleşik Devletleri ile geçirdiği iki yıllık süreç son buldu.

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Ayrılık kararı Arjantinli teknik direktör için kolay olmadı. Pochettino, 14 ve 18 Kasım tarihlerinde oynanması planlanan CONCACAF Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Haiti karşılaşmalarında ABD Millî Takımı'nı son kez çalıştıracak, ardından çantasını toplayıp dünyanın en büyük kulüplerinden birini çalıştırmak üzere İngiltere'nin yolunu tutacak.

Bu iki kritik maç öncesinde Pochettino, kararını açıklamak, ABD Millî Takımı taraftarlarına veda etmek ve son iki yılda gördüğü büyük destek için minnettarlığını dile getirmek amacıyla "Sky Sport" kanalında yayınlanan, samimiyet ve duygusallıkla dolu bir basın toplantısında medyanın karşısına çıktı.

Yaşadığı duygusal mücadelenin boyutunu özetleyen sözlerinde Pochettino şöyle konuştu: "Taraftarlara destekleri için teşekkür etmek istiyorum. Zor bir dönemdi ve karar hiç kolay değildi, tam tersine."

Şunları ekledi: "Son derece karmaşık bir durum, ama aynı zamanda bu yeni adım için heyecanlıyım. Şimdi, federasyon için önemli olduğu için önümüzdeki maça odaklanıyorum. Futbol çok hızlı gelişiyor ve ilerlemek zorundayız, ama bizi bir araya getiren anıları her zaman değerli tutacağım. Bu iki yılda çok şey yaşandı, her zaman kalbimde olacaksınız; sizin kadar şeffaf insanlar bulmak zor. Federasyon emin ellerde."

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Arjantinli teknik direktör ayrılığının ayrıntılarını da paylaştı; oyuncuların ve teknik ekibin durumdan en başından beri haberdar olduğunu, şeffaflığın bu dönemin başlığı olduğunu vurguladı: "Her zaman şeffaf olduk ve her şeyi konuştuk. Dün, durum düzelmeye başladığında oyuncular ve teknik ekiple bir toplantı yaptık ve herkes kararı anlayışla karşıladı."

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Arjantinli teknik direktör sözlerini şöyle sürdürdü: "Manchester United ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki anlaşma, önümüzdeki iki maçın önemi göz önüne alınarak bir çözüme ulaşmamızı sağladı."

Pochettino, rakamların ve sonuçların dilinden uzak bir şekilde, ABD Millî Takımı'yla kurduğu insani ilişkiden söz etti ve belirgin bir duygusallıkla şunları söyledi: "Profesyonel olmadan önce, biz insanız. Son iki yılda inşa ettiğimiz duygusal bağ, karşılıklı sevgi ve saygının en iyi kanıtı. Burada olmak ve bu millî takımı temsil etmek benim için bir onurdu. Şimdi önümüzdeki iki maça odaklanmalıyız; bu, ilişkimizin doğal bir sonu."

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Espanyol, Tottenham ve Paris Saint-Germain'in eski teknik direktörü, ABD Millî Takımı'nın geleceği için gerekli temelleri attığı için vicdanı rahat ayrıldığını vurguladı ve takımın en üst seviyelerde mücadele edecek büyük bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çekti: "Büyümeyi sürdürmek için iyi bir temelimiz var."

Şöyle devam etti: "Tecrübeyi ve gençliği bir araya getiren, büyük ölçüde gelişme kapasitesine sahip, iyi seviyede oyunculara sahibiz. Son Dünya Kupası'nda gösterdiğimiz gibi, mücadele etmek için gerekli temelleri attık. Temel niteliklere sahibiz ve şimdi oyuncuları desteklememiz gerekiyor."

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Ayrıca felsefesinin yalnızca taktik planlara değil, tek bir takım ruhu inşa etmeye dayandığını da açıkladı; bunu İngiltere'deki yeni deneyimine de taşımayı umduğunu belirtti: "Olumlu etkinin sırrı insani tarafta yatıyor. Gerektiğinde kararlı olmalısın, ama aynı zamanda iyi bir insan da olmalısın. Umarım Manchester United'da da böyle olur."

Pochettino sözlerini her zamanki açık sözlülüğüyle noktaladı; performansından tam anlamıyla memnun olmadığını itiraf etti, ancak Manchester United'ı çalıştırma fırsatının bir daha gelmeyeceğinin altını çizdi: "Manchester United'daki gibi bir fırsat önüne çıktığında, onu reddedemezsin."

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Haiti maçlarının yaklaşmasıyla birlikte Manchester United taraftarları, Arjantinli teknik direktörün Old Trafford'a varışını, Pochettino'nun yıllarca süren istikrar ve kimlik arayışının ardından takımı Avrupa'nın büyükleri arasındaki doğal yerine yeniden taşıyacağı umuduyla bekliyor.