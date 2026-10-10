Manchester City'nin mali kurallara aykırılık davasının yankıları giderek artarken, Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta, kendisini Pep Guardiola yönetimindeki kulüpteki görev dönemine ilişkin doğrudan bir soruyla karşı karşıya buldu. Davanın ayrıntılarına girmekten kaçınma çabalarına rağmen, verdiği tek kelimelik yanıt tutumunu net biçimde ortaya koydu: "Evet, vicdanım rahat."

Arteta, 2016 ile 2019 yılları arasında Guardiola'nın yardımcılığını yaptı; bu dönem, Premier Lig kurallarının ihlaline ilişkin soruşturmaların kapsadığı dönemdi. Davaya ilişkin yayımlanan rapora göre bağımsız komisyon, bu süre zarfında ihlallerin gerçekleştiği sonucuna vardı; Manchester City ise kararı temyize taşıdı.

Kararın açıklanmasından bu yana düzenlediği ilk basın toplantısında Arsenal teknik direktörü, İngiliz yayın kuruluşu "BBC"nin aktardığı açıklamalarında hukuki süreçlere saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizerek, temyiz sonuçlanmadan davanın ayrıntıları hakkında yorum yapmayı reddetti.

Ancak kendisine Manchester City'deki görev dönemine ilişkin rahat hissedip hissetmediği doğrudan sorulduğunda, dikkat çeken bir yanıtla kısaca "Evet" dedi. Ardından Guardiola'yla dava hakkında konuşup konuşmadığına dair bir başka soruyu, "Bu sorulara cevap vermemeyi tercih ederim" diyerek yanıtlamayı reddetti.

Kulübün gelirlerinin gerçek boyutunu gizlemek amacıyla bazı ticari ortaklarla düzmece sözleşmeler yaptığına ilişkin suçlamalar hakkında Arteta şunları söyledi: "Soruyu tamamen anlıyorum, ancak süreçlere ve zaman çizelgesine saygı göstermek son derece önemli. Dava, temyiz nedeniyle henüz sonuçlanmadı ve benim tutumum, ki bunun kulübün de tutumu olduğunu düşünüyorum, konu tamamen sonuçlanana kadar daha fazla yorumda bulunmamaktır."

Arteta ayrıca, rekabetin dürüstlüğünü korumak adına temyizin ve olası cezanın bu sezon içinde sonuçlandırılıp sonuçlandırılmaması gerektiğini belirtmekten de kaçındı ve davanın yönetiminden sorumlu mercilere güvendiğini vurgulamakla yetindi: "Bu süreçten ve doğru kararların alınmasından sorumlu kişiler var ve meselenin uygun şekilde sonuçlanacağından eminim. Buna güvenmemiz gerekiyor."

Öte yandan İspanyol teknik direktör, Premier Lig'in hâlâ dünyanın en iyisi olduğuna yüzde 100 inandığını vurguladı.

Arsenal, bugün cumartesi günü Emirates Stadyumu'nda beşinci sıradaki Leeds United ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Zirve mücadelesini sürdürmeyi amaçladığı bu maça, lider Manchester City'nin üç puan gerisinde girecek.