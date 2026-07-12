VI, Ajax’ın yeni transferinin gelişiyle ilgili olası senaryolar hakkında daha fazla bilgiye sahip

Voetbal International, Ajax’ın Marcos Leonardo’ya olan ilgisiyle ilgili yeni haberler yayınladı. Futbol medyası, Amsterdam ekibinin forvet oyuncusuna resmi olarak teklifte bulunduğunu doğruladı.

Pazar günü erken saatlerde Fabrizio Romano, piyasa değeri 20 milyon olan Brezilyalı oyuncuyu Al-Hilal'den transfer etmek isteyen Ajax'ın bu konuyla ilgili olduğunu bildirmişti. Transfer uzmanına göre, Leonardo'nun menajeriyle de görüşmeler yapılmıştı.

VI, teknik direktör Jordi Cruijff’in Brezilyalı forvetle gerçekten temasa geçtiğini ve Leonardo’nun Amsterdam’a transfer olmaya açık olduğunu bildiriyor.

Ayrıca, kulüp ile Leonardo’nun menajerleri arasında kısa süre içinde yeni görüşmeler yapılacak.

23 yaşındaki forvet oyuncusu yüksek bir piyasa değerine sahip, ancak VI’ye göre bu durum mutlaka aşılmaz bir sorun olmak zorunda değil.

Ajax gözlemcisi Tim van Duijn, “Leonardo’yu hem kiralamak hem de satın almak birer olasılık, ancak ikinci seçenekte oyuncunun büyük tavizler vermesi gerekecek, çünkü Amsterdam’da şu anda Suudi Arabistan’da kazandığının yanına bile yaklaşamayacak” diye yazıyor.

Ajax, forvet pozisyonunda acilen takviye arıyor. Wout Weghorst, FC Twente’ye transfer oldu ve kulüp, Kasper Dolberg’in ayrılmasına da karşı çıkmayacak gibi görünüyor. Ancak FC Midtjylland ile yapılacak anlaşma, Danimarkalılar Franculino’yu elden çıkardıklarında somutlaşacak.