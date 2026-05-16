VfL Wolfsburg ligde kalma umudunu sürdürüyor; FC St. Pauli ve FC Heidenheim Bundesliga'dan küme düştü

VfL Wolfsburg, Bundesliga'da kalmayı umut etmeye devam ediyor. Son maç gününde FC St. Pauli'yi deplasmanda 1-3 mağlup eden Wolfsburg, sezonu 16. sırada tamamladı. Bu mağlubiyetle St. Pauli küme düştü; aynı şekilde FSV Mainz 05'e 0-2 yenilen FC Heidenheim de küme düştü.

FC St. Pauli - VfL Wolfsburg 1-3

Maçın temposu bir süre yükselmedi. Ancak ilk yarının ortalarında her iki takım da aniden üst direğe çarptı: St. Pauli adına Joel Fujita, Wolfsburg adına Adam Daghim.

Bundan sonra da her iki tarafta da oldukça fazla gol şansı oldu. Ancak 10. dakikada skoru açan Wolfsburg oldu. Konstantinos Koulierakis bir köşe vuruşunu kafayla ağlara gönderdi: 0-1.

İkinci yarıda da neredeyse aynı şekilde skor eşitlendi. Oyuna sonradan giren Abdoulie Ceesay, bir köşe vuruşundan kafayla 1-1'i yaptı. Bu eşitlik çok uzun sürmedi, çünkü şanssız kaleci Nikola Vasilj bir köşe vuruşunu kendi kalesine gönderdi: 1-2 Wolfsburg lehine.

Wolfsburg bu üstünlüğünü bir daha elinden bırakmadı. Hatta skor 1-3 oldu. Christian Eriksen penaltı vuruşunu üst direğe çarptırdı, ancak Dzenan Pejcinovic'in reboundu ağlara göndermesiyle fark ikiye çıktı. 16. sıradaki Wolfsburg, play-offlarda 2. Bundesliga'nın üçüncü sırasındaki takımla karşılaşacak. Bu takım SV Elversberg, Hannover 96 veya SC Paderborn olacak.

St. Pauli ise bir adım geri attı. Hamburg ekibi, geçen sezon 2024'te yükseldikten sonra 14. sırada bitirmişti, ancak yükselişinin ikinci sezonunda küme düştü.

FC Heidenheim - FSV Mainz 05 0-2

Heidenheim, küme düşmeyi önlemek için Mainz'ı yenmek zorundaydı, ancak bunu başaramadı. İlk yarıda Phillip Tietz ve Nadiem Amiri'nin golleriyle skor 0-2 oldu. Maç bu skorla sona erdi. Böylece Heidenheim, Bundesliga'da geçirdiği üç sezonun ardından tekrar ikinci lige düştü.