VfL Wolfsburg, Christian Eriksen'in sağlık sorunları yaşamasından bir ay sonra durumuyla ilgili bir güncelleme yayınladı

Christian Eriksen’in yakında Danimarka’da bireysel bir rehabilitasyon programına başlayacağı, kulübü VfL Wolfsburg tarafından açıklandı. 34 yaşındaki orta saha oyuncusu, bir ay önce Danimarka ile Ukrayna arasında oynanan hazırlık maçı sırasında rahatsızlanmıştı.

Haziran başında Eriksen, bu hazırlık maçı sırasında yere yığıldı. Bir süre bilincini kaybetti, ancak sonunda kendi başına sahadan çıkabildi. Maç, skor 2-1 iken kesin olarak durduruldu.

Şimdi kulübü Wolfsburg, Eriksen hakkında bir güncelleme yayınladı. “Christian Eriksen yakında bireysel bir rehabilitasyon programına başlayacak. VfL direktörü Dieter Hecking ile yapılan görüşmenin ardından, bu programı memleketi Danimarka’da sürdürmesine karar verildi.”

“VfL, Christian ve onu tedavi eden doktorlarla düzenli olarak iletişim halinde kalmaya devam edecek. Christian’a iyileşme sürecinde başarılar diliyoruz,” diye yazıyor Wolfsburg.

Bundesliga’dan küme düşen takımla 2027 ortasına kadar sözleşmesi bulunan Eriksen’in profesyonel futbolcu olarak aktif kalıp kalmayacağı henüz belli değil. 2021’de Avrupa Şampiyonası sırasında kalp durması geçirmişti ve o zamandan beri, benzer bir durumun tekrarlanmasını önleyebilen bir ICD cihazıyla oynuyor.

Bu cihaz bir ay önce de ona yardımcı oldu; olayın hemen ardından Instagram’da bunu paylaştı. “Muhtemelen tahmin edebileceğiniz gibi, ICD’mden aldığım şok, beni ve ailemi derinden etkiledi.”

“Ancak herkesi rahatlatmak isterim ki bu, 2021’de yaşanan durumdan farklıydı. Sahadaki tüm oyuncuların ve sağlık ekibinin desteği ve yardımının yanı sıra, yıllardır bana ve kalbime bakan doktorlara da son derece minnettarım. Onların uzmanlığı sayesinde ICD’m tam da tasarlandığı gibi işlevini yerine getirdi: ihtiyacım olduğu anda beni korudu,” dedi Danimarkalı oyuncu.