İspanyol gazetesi AS'ın haberine göre Pavlidis, Barcelona'nın sportif direktörü Deco'nun, gözde forvet Julian Alvarez için yürütülen girişimlerin sonuçsuz kalması ihtimaline karşı değerlendirdiği olası alternatifler listesinde yer alıyor.

Katalanlar, Arjantinli milli oyuncuyu mutlaka kadrosuna katmak istiyor ve duyumlara göre Alvarez de Atletico Madrid'den ayrılarak Camp Nou'nun yolunu tutmak istiyor. Ancak Atleti, şu ana kadar forvet oyuncusunu satmayı düşünmüyor ve Barcelona'nın 100 milyon avroluk teklifini de geri çevirdiği belirtiliyor. Atletico'nun kısa süre önce Barcelona'yı FIFA'ya şikayet ettiği de iddia edildi; bunun nedeni, Rojiblancos cephesine göre Barcelona'nın Alvarez ile kurduğu temasın kurallara aykırı olması. 26 yaşındaki oyuncunun Madrid ile sözleşmesi sonuçta 2030'a kadar devam ediyor.

Önümüzdeki haftalarda Alvarez transferi gerçekleşmezse Barcelona, ayrılan santrfor Robert Lewandowski'nin (şimdi Chicago Fire) yerine bir isim arayışında rotasını değiştirmek zorunda kalacak. İşte bu noktada Pavlidis devreye girebilir; AS haberine göre Alvarez transferinin suya düşmesi halinde, Barcelona yönetimi için ilk alternatiflerden biri o olacak.

Vangelis Pavlidis: Bir zamanlar Bochum ve BVB II, sırada Barcelona mı?

2024'te AZ Alkmaar'dan Lizbon'a transfer olan Pavlidis, Benfica'da istikrarlı yüksek gol oranıyla daha büyük kulüplerin dikkatini çekmeyi başardı. Geçen sezon tüm kulvarlarda 53 maçta 30 gol ve 6 asist üreten 27 yaşındaki oyuncunun, Barcelona'nın hafızasında özellikle 2024/25 sezonundaki bir gösterisi de yer etmiş olabilir: Pavlidis, o dönemde Benfica'nın Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Barcelona'ya 5-4 kaybettiği spektaküler maçta daha ilk yarım saatte hat-trick yapmıştı.





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Pavlidis'in Şampiyonlar Ligi'ne uzanan yolu ise oldukça engebeliydi. Bundesliga'da profesyonel olma hayaliyle, henüz 16 yaşındayken Yunanistan'daki memleketinden ayrılıp VfL Bochum altyapısına katılmıştı. Ancak daha sonra burada A takımda kalıcı olmayı başaramayınca, önce Borussia Dortmund'un ikinci takımına, ardından da Hollanda'da Willem II'ye kiralandı. Pavlidis'in yıldızı Eredivisie'de gerçekten parladı, Willem II onu bonservisiyle kadrosuna kattı ve sergilediği güçlü performansla Alkmaar'a transfer için kendini önerdi. Alkmaar da 2021'de Yunan milli oyuncu için bugünden bakıldığında mütevazı kalan 2,5 milyon avro bonservis ödedi.

Vangelis Pavlidis kısa süre önce Benfica için dört gol attı

Barcelona'nın şimdi Pavlidis için somut adım atması halinde, AS'a göre Benfica'nın golcüsünü koparmak kesinlikle kolay olmayacak. Haberde, Pavlidis'in Portekiz devindeki sözleşmesinin 2029'a kadar sürdüğü ve Lizbon ekibinin prensipte Yunan oyuncuyu satmak istemediği belirtiliyor.

Pavlidis, yeni teknik direktör Marco Silva'nın takımında fazlasıyla önemli bir isim. Silva, bu yaz Jose Mourinho'nun (şimdi Real Madrid) yerine göreve geldi. Pavlidis, Benfica için ne kadar önemli olduğunu en son perşembe günü bir kez daha gösterdi; Avrupa Ligi elemeleri 2. tur rövanşında St. Gallen'i 5-0 yendikleri maçta ilk dört golü o attı. Bir hafta önce İsviçre'deki ilk maçı 2-1 kaybeden Benfica, Pavlidis sayesinde geri dönerek 3. eleme turuna yükseldi. Burada onları sıradaki rakip olarak İskoçya'dan Heart of Midlothian bekliyor.