VfB Stuttgart bu sezon sadece Bundesliga ve DFB Kupası'nda değil, aynı zamanda Avrupa Ligi'nde de yer alıyor. Ancak tüm maçları canlı olarak izleyebilmek için farklı yayıncılardan birkaç abonelik almanız gerekiyor.

Burada, VfB Stuttgart maçlarının hangi kanallarda canlı olarak yayınlandığını öğrenebilirsiniz.

VfB Stuttgart, yayınlarla ilgili tüm bilgiler bir bakışta: VfB maçlarını televizyonda ve canlı yayında kim yayınlıyor?

VfB Stuttgart'ı Bundesliga, Avrupa Ligi ve DFB Kupası'nda canlı olarak TV ve canlı yayında izleyin

2025/26 Bundesliga sezonunun başlamasıyla birlikte, 2028/29 sezonuna kadar geçerli olacak yeni bir yayın hakkı dönemi yürürlüğe girdi. Sky artık Bundesliga konferansının yayıncısı değil. Cumartesi konferansı artık DAZN'de yayınlanıyor ve burada Bundesliga'nın Pazar maçları da yayınlanmaya devam ediyor.

Ancak Sky hâlâ en önemli adres olmaya devam ediyor ve Cuma akşamı maçını, Cumartesi öğleden sonra oynanacak tüm maçları tek tek yayınlıyor ve Cumartesi akşamı oynanacak en önemli maçı da yayınlıyor. Ayrıca WOW veya SkyGo uygulaması üzerinden VfB maçlarını canlı yayınla takip edebilirsiniz.

SAT.1, ücretsiz TV'de açılış maçının yanı sıra 15. ve 16. haftanın Cuma akşamı maçlarını ve her iki play-off maçını da canlı olarak yayınlayacak.

VfB Stuttgart'ı Avrupa Ligi'nde izlemek mi istiyorsunuz? O zaman RTL doğru adres. Avrupa Ligi, burada ücretsiz TV'de izlenebilir. Her maç gününde, Alman takımlarının katıldığı bir maç RTL veya Nitro'da canlı olarak yayınlanıyor.

RTL+'daki canlı yayında her maç gününde seçilmiş en önemli karşılaşmalar izlenebilir – ister tek maç olarak ister konferans olarak.

DFB Kupası'nın tüm maçları Sky tarafından canlı olarak yayınlanıyor. Buna ek olarak, ARD ve ZDF her turda seçilmiş maçları ücretsiz TV'de yayınlıyor.

