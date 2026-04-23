VfB Stuttgart, uzatmaların son dakikalarında oynanan heyecan verici kupa maçını kazandı ve Bayern Münih ile finalde karşılaşacak

VfB Stuttgart, Perşembe akşamı DFB-Pokal finaline yükseldi. Teknik direktör Sebastian Hoeness'in takımı, SC Freiburg ile normal sürede 1-1 berabere kaldı. Uzatmalar da bir galip belirleyemeyecek gibi görünüyordu, ta ki 119. dakikada oyuna sonradan giren Tiago Tomás golü atana kadar: 2-1. Stuttgart, 23 Mayıs'ta Berlin'de Bayern Münih ile finalde karşılaşacak.

Eğlenceli ve açık geçen bir başlangıç aşamasının ardından Freiburg giderek kontrolü ele geçirdi. Bu durum fırsatlara da yol açtı ve Maximilian Eggestein'ın ceza sahası içinde çıkan Alexander Nübel'e çarpmasının ardından, kısa süre sonra konuk takım golü buldu. Bir köşe vuruşundan Matthias Ginter'in kafayla Eggestein'a indirdiği topu, Eggestein bu kez kafayla Nübel'i geçerek skoru 0-1'e getirdi.

Stuttgart, açılış golünden pek etkilenmemiş gibi görünüyordu ve hemen beraberlik golünü aramaya başladı. İlk yarı bitmeden bu gol üç kez neredeyse geldi, ancak Ermedin Demirovic topu az farkla üstten dışarı attı, Jamie Leweling'in şutu direğin yanlış tarafına çarptı ve Freiburg savunmacısı Igor Matanovic kritik bir blok yaptı.

İkinci yarıda oyunun gidişatında pek bir değişiklik olmadı. Stuttgart baskı kurdu ve sık sık Freiburg'un ceza sahası çevresinde oynadı. Angelo Stiller, 60. dakikada kurtarıcı beraberlik golünü atacağını sandı, ancak Demirovic'in ofsayt pozisyonu nedeniyle gol geçersiz sayıldı.

Freiburg, maçın bitimine yirmi dakika kala Stuttgart'a son darbeyi vurma şansı yakaladı, ancak hem Matanovic hem de Yuito Suzuki'nin şutları, dikkatli Stuttgart savunması tarafından etkisiz hale getirildi. Ardından gelen kontra atakta Stuttgart skoru eşitledi. Bilal El Khannouss, Deniz Undav'a pas verdi ve onun şutu uzak köşeye gitti: 1-1.

Beraberlik golünün ardından Stuttgart daha da üstün bir oyun sergiledi ve 2-1'in gelmesi an meselesi gibi görünüyordu, ancak şans yüzlerine gülmedi. Ginter'in dokunduğu bir orta direkten döndü, Undav'ın şutu birkaç santim farkla dışarı çıktı ve Freiburg kalecisi Florian Müller, Chris Führich'in kavisli şutunu kritik bir kurtarışla önledi.

Uzatmalar hemen muhteşem bir şekilde başladı. Lucas Höler, yaklaşık otuz saniye sonra Stuttgart savunmacısı Jeff Chabot'u ekarte edip güzel bir vuruşla 1-2'yi yapacağını sandı. Hakem, top Höler'in ayağından ayrılır ayrılmaz düdüğü çaldı, bu nedenle VAR'ın yapabileceği bir şey kalmadı. Tekrarlardan, bunun sadece hafif bir omuz itmesi olduğu anlaşıldı.

Kısa süre sonra Freiburg şanslıydı; kaçan Führich direğe sert bir şut attı ve Müller, El Khannouss'un şutunu mükemmel bir şekilde kurtardı. Penaltılar yaklaşırken, Stuttgart uzatmaların bitimine bir dakika kala golü buldu. Yedek oyuncu Tomás, sağdan gelen ortayı kısa köşeye uzatmak için ceza sahası içinde doğru yerdeydi: 2-1.