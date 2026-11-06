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FBL-GER-BUNDESLIGA-LEVERKUSEN-STUTTGARTGetty Images
Oliver Maywurm
Çeviri:

VfB Stuttgart teknik direktörü için endişelenmeli mi? Sebastian Hoeneß, sarsılan bir devin gözünde görünüşe göre son derece saygın bir isim

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VfB Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeneß, Manchester United'ın "gölge teknik direktörler" listesinde görünüşe göre üst sıralarda yer alıyor.

Independent'ın haberine göre Hoeneß, koltuğu sallanan mevcut teknik direktörleri Michael Carrick'e alternatif arayan Old Trafford yöneticileri tarafından çok beğeniliyor.

Ancak İngiliz internet gazetesi, Hoeneß'i Stuttgart'tan koparmanın büyük, özellikle de mali bir çaba gerektireceğine dikkat çekiyor. VfB'nin başına 2023 ilkbaharında, takım kümede kalma mücadelesinin ortasındayken geçen ve şu anda Stuttgart'la ikinci kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden 44 yaşındaki teknik direktörün kulüple sözleşmesi 2028'e kadar sürüyor. Dolayısıyla United'ın Hoeneß'i getirmek için yüklü bir bonservis bedeli ödemesi gerekebilir.

Real Madrid'in ilkbaharda Sebastian Hoeneß'le ilgilendiği öne sürülmüştü

Bayern'in patronu Uli Hoeneß'in yeğeni, VfB'deki olağanüstü çalışmaları nedeniyle daha önce de sık sık Avrupa'nın önde gelen kulüpleriyle anılmıştı. İlkbaharda onunla ilgilenen kulüpler arasında Real Madrid'in de olduğu öne sürülmüştü. Hoeneß, o dönemde Real Madrid hakkındaki söylentilerden pek etkilenmediğini "Bu beni pek etkilemiyor" sözleriyle göstermişti.

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Yaklaşık bir yıl önce de Borussia Dortmund ve RB Leipzig gibi tanınmış Alman kulüplerinin ilgisine ilişkin söylentilerin hemen ardından Stuttgart'la yeni bir sözleşme imzalamıştı. Genç oyuncu olarak bir dönem formasını giydiği kulüpte kendini çok iyi hissediyor.

Galatasaray A.S. v VfB Stuttgart - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

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United ise yine çalkantılı bir sezon geçiriyor. Carrick, yılın başında daha önce görevden alınan Ruben Amorim'in yerine geçmiş ve ilk etapta son derece başarılı olarak Kırmızı Şeytanlar'ı Şampiyonlar Ligi'ne taşımıştı. Ancak bu sezon Manchester'ın kırmızı yakasında yine ciddi bir kriz yaşanıyor ve Carrick'in koltuğu artık ciddi biçimde sallanıyor.

Roma karşısındaki geri dönüşe rağmen Carrick, Manchester United'dan ayrılmak zorunda kalacak mı?

Carrick, hafta içi Roma'ya karşı oynanan Şampiyonlar Ligi maçında gelen rahatlatıcı 3-2'lik galibiyetten önce görevden alınmış olabilirdi. Ancak Independent'a göre United yöneticileri, uygun ve göreve gelebilecek bir halef konusunda oldukça kararsız.

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Habere göre eski Newcastle teknik direktörü Eddie Howe'un kulüp nezdindeki itibarı, bir dönem düşünüldüğü kadar yüksek değil. Kulüp içinde eski Almanya Millî Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsman'ın uygunluğu konusunda da şüpheler olduğu belirtiliyor. Aynı durum, şu anda Brighton & Hove Albion'la büyük başarı yakalayan Fabian Hürzeler için de geçerli. Hürzeler söz konusu olduğunda ödenmesi gerekecek muhtemelen çok yüksek bonservis bedeli de sorun oluşturuyor.

Roma karşısında olağanüstü bir geri dönüşle alınan galibiyetin Carrick'in Old Trafford'daki geleceği üzerinde kalıcı bir etkisi olup olmayacağı henüz belli değil. Bunun için United'ın pazar günü Aston Villa'yla karşılaşacağı Premier Lig'de de başarılı bir sonuç alması gerekiyor. Carrick'in takımı, dokuz hafta sonunda düşme hattının hemen üzerinde, 17. sırada bulunuyor.

Yazan:Oliver Maywurm

Almanya ve Avrupa futbol muhabiri

GOAL DE / SPOX Editörü

📝 Biyografi: 

Almanya’nın en eski şehri olan güzel Trier yakınlarında büyüdüm. Alman dili ve edebiyatı eğitiminin ardından GOAL’da staj yaptım ve yeterince iyi performans gösterdiğim için kısa süre sonra Münih’te gönüllü eğitimimi yapabildim. 2017’den bu yana GOAL ve SPOX’ta editör olarak çalışıyorum.

Futbola nasıl başladım:

Hatırlayabildiğim kadarıyla, 90’ların ortasında genç Lars Ricken çocukluğumun ilk kahramanıydı. Almanya’nın 1996 Avrupa Şampiyonası’nı kazanması, bilinçli olarak takip ettiğim ilk büyük turnuva, futbola olan ilgimi pekiştirdi.

🎯 Çalışmamda özellikle ilgilendiğim alanlar:

Haber araştırma ve yazımı (özellikle transfer haberleri)

SEO makalelerinin delege edilmesi

🌟 En sevdiğim futbol anları:

Oliver Bierhoff’un 1996 Euro finalindeki Altın Gol’ü, Mario Götze’nin 2014 Dünya Kupası finalindeki kazanan golü. Ve daha az bilinen ama çok anlamlı bir an: Yedi yaşında stadyumda, Trier Eintracht’ımızın DFB-Pokal’de önce UEFA Kupası şampiyonu Schalke’yi, ardından Şampiyonlar Ligi şampiyonu Borussia Dortmund’u elediğini izlemek.

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