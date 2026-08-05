En azından takım arkadaşı Deniz Undav'ın sözlerine inanılacak olursa durum böyle değil. Undav, Leweling'in Stuttgart Havalimanı'nda görüntülenmesine ilişkin bir soruya çarşamba günü Bild tarafından, "Merak etmenize gerek yok. Başka bir kulüpte olduğu için burada değil. Buna izin vermezdim" sözleriyle yanıt verdiği şeklinde aktarıldı.

Leweling, inatçı bir enfeksiyon nedeniyle şu anda Stuttgart'ın Chiemsee'deki hazırlık kampını kaçırıyor ve zorunlu performans testinin bazı bölümlerini de tamamlayamadı. Geçen cumartesi Paris FC'ye karşı oynanan hazırlık maçında da Leweling yerinde değildi, çünkü Bild'in aktardığına göre durumu hâlâ düzelmemişti.

Salı günü ise Instagram'da bir fotoğraf ortaya çıktı; bu fotoğraf, Leweling'in Londra'ya gidecek bir uçuş için check-in sırasında olduğunu ima ediyor ve şu soruyla servis ediliyordu: "Hangi kulüp olabilir?" Üç cevap seçeneği ise şunlardı: Chelsea, Tottenham ve Arsenal.

İddiaya göre Jamie Leweling artık VfB Stuttgart'ta satılamaz değil

Bild, görüntülerin gerçek olduğunu" ancak son dönemde birçok üst düzey kulübün Leweling'e ilgi göstermesine rağmen bunun Alman milli futbolcunun olası ani ayrılığıyla bir bağlantısının bulunmadığını yazdı. Habere göre kulüp kaynakları, Leweling'in Stuttgart'ta kalmak istediğini ve kulübün de hücum oyuncusuyla yola devam etmeyi planladığını Bild'e doğruladı.

Ancak son olarak kicker, uygun bir teklif gelmesi hâlinde Leweling'in pekâlâ satış adayı olduğunu öne sürdü. Buna göre AFC Bournemouth'un teklifinin Schwaben ekibine ulaştığı, ancak bunun yeterince cazip" bulunmadığı belirtildi. Sky ise Stuttgart yönetiminin Leweling için alt sınırını 50 milyon euro olarak değerlendirmişti.

Leweling'in gerçekte nereye gittiği ise şu ana kadar netlik kazanmadı. Ancak yolculuğun özel nedenlerle yapıldığı düşünülüyor. 25 yaşındaki oyuncunun pazartesi günü performans testinin kalan kısmını Stuttgart'ta tamamlaması bekleniyor.