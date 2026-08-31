Sky'ın haberine göre Hull City şu sıralar Vagnoman'ı kadrosuna katmak için yoğun şekilde çalışıyor. Premier Lig'e yükselen ekibin teklifini 5,5 milyon euro bonservisten 6,5 milyon euroya çıkardığı belirtiliyor. Ayrıca VfB'nin 25 yaşındaki oyuncunun transfer haklarının yüzde 50'sini elinde tutacağı ve buna bağlı olarak gelecekteki olası transferlerden pay alabileceği ifade ediliyor.

Ancak İngiltere'ye transfer için VfB'den şu ana kadar bir onay çıkmış değil. Sky'a göre Vagnoman ile Hull arasında da henüz anlaşma sağlanamadı, görüşmeler sürüyor. Anlaşmanın tamamlanması halinde iki kez Almanya Milli Takımı formasını giyen oyuncuyu Premier Lig'de 2030'a kadar sürecek dört yıllık bir sözleşme bekliyor. Salı akşamına kadar zaman var, ardından yaz transfer dönemi kapanacak.

Vagnoman aslında bu yaz VfB'de satış adayları arasında görülüyordu. Ancak geçen hafta Bild, İsveç temsilcisinin Nikolas Nartey'nin sakatlığı nedeniyle yokluğunun ardından sağ beki mutlaka takımda tutmak istediğini yazmıştı. Vagnoman'ın sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor.

Josha Vagnoman'ın VfB Stuttgart'taki sezon başlangıcı nasıl geçti?

Hamburg doğumlu oyuncu, sezonun henüz başındaki iki resmi maçta da ilk 11'de sahaya çıktı. Geçen cuma Bundesliga açılışında Bayern Münih'e karşı 1-5 kaybedilen maçta birkaç dakika içinde ilginç bir dubleye imza attı: Vagnoman önce 52. dakikada skoru geçici olarak 1-1'e getiren golü attı, kısa süre sonra ise topu kendi ağlarına göndererek Stuttgart adına skoru 1-3'e taşıdı (57.).

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Vagnoman, 2022'de HSV'den VfB'ye transfer olmuştu ve Stuttgart formasıyla bugüne kadar toplam 126 resmi maça çıktı (10 gol, 14 asist). Hull'un 3-4-2-1 sisteminde kaptan Lewie Coyle, Vagnoman'ın sağ kanattaki ana rakibi olacak. Lige yükselen ekip, yeni Premier Lig sezonuna Manchester United karşısında sahasında aldığı sürpriz 2-0'lık galibiyetle başladı ve geçen hafta sonunda bir başka yeni ekip Coventry City deplasmanında 1-0 kazandı. Böylece hedeflenen ligde kalma yolunda ilk altı puan da haneye yazılmış oldu.

Vagnoman, Almanya Milli Takımı formasını şimdiye kadar iki kez giydi. A milli debutunu Mart 2023'te Belçika'ya karşı 2-3 kaybedilen hazırlık maçında yaptı, ardından üç yıl boyunca bir daha aday kadroya çağrılmadı. Bu yılın mart ayında dönemin milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann, Stuttgartlı oyuncuyu İsviçre ve Gana ile oynanacak hazırlık maçları için sürpriz şekilde yeniden kadroya aldı; Afrikalılara karşı 2-1 kazanılan maçta Vagnoman yaklaşık bir saat sonra oyuna girdi. Daha sonra Dünya Kupası kadrosuna girmeyi başaramadı; Nagelsmann'ın halefi Jürgen Klopp döneminde ise yeni bir şans umut ediyor.