Salı akşamı saat 18.45'te oynanacak karşılaşmaya birkaç saat kala VfB, X hesabından yaptığı bir paylaşımla Galatasaray'a küçük bir gönderme yaptı.

Stuttgart ekibinin sosyal medya departmanı, daha sonra silinen paylaşımda Aslanlar'ın maçlarını oynadığı Rams-Park'taki hoparlör sisteminin fotoğrafını yayımladı. Fotoğrafa üç düşünceli emoji eşlik etti.

Paylaşımın arkasında, Türk başkentinin kulübünün stadındaki atmosfer hakkında sık sık gündeme gelen tartışmalar vardı. Geçmişte, ortamı daha da hareketlendirmek ve deplasman takımını daha fazla sindirmek amacıyla Gala taraftarlarının statta duyulan meşhur ıslıklarının hoparlörlerle güçlendirildiği yönünde defalarca iddialar ortaya atılmıştı.

Paylaşım, İstanbullu taraftarların ise hiç hoşuna gitmedi. Çok sayıda kullanıcı eleştirel veya hakaret içeren yorumlar yazınca VfB kısa süre içinde paylaşımı platformdan kaldırmak ve kamuoyu önünde özür dilemek zorunda kaldı.

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Galatasaray taraftarları VfB Stuttgart'ın özrüne nasıl tepki verdi?

Bundesliga ekibi, "Sevgili Gala camiası, stadınızdan paylaştığımız gönderiyle kimseyi incitmek istemedik. Böyle bir durum yaşandıysa özür dileriz. İstanbul'daki misafirperverliğiniz ve kulüplerimiz arasındaki iyi iş birliği için minnettarız. Muhteşem stadınızda adil ve heyecan dolu bir maç olması dileğiyle" açıklamasını yaptı.

Galatasaray'ın resmî kulüp hesabı ise özrü kabul ederek VfB'nin açıklamasının altına şu yorumu yazdı: "Teşekkürler! Sizleri dünyanın en iyi futbol atmosferlerinden birine sahip stadımızda ağırlamayı dört gözle bekliyoruz. Harika bir maç olsun!"

Taraftarlar ise Stuttgart ekibinin özür paylaşımının altında da yer yer sert eleştiriler yöneltti. Paylaşım yalnızca on saat içinde 1,4 milyon kez görüntülendi. Yaklaşık 2.200 yorumun büyük bölümü Gala taraftarlarından geldi.

Saha içinde ise Stuttgart ekibi, salı akşamı eleme aşamasına doğru büyük bir adım daha atabilir. Üç maç sonunda yedi puanı bulunan VfB, puanını ona çıkarırsa ara tura bir adım daha yaklaşacak.