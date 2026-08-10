Bild'in haberine göre RB Leipzig, 21 yaşındaki forvet için yürütülen transfer yarışına son anda dahil oldu, ancak girişimleri sonuçsuz kaldı. Leipzig aslında hücum hattını TSG Hoffenheim'dan Fisnik Asllani ile güçlendirmek istiyordu. İki kulüp 25 milyon euro bonservis bedeli konusunda anlaşmıştı, ancak Asllani cuma günü sağlık kontrolünden geçemedi.

Ancak bu sırada Pejcinovic'in Wolfsburg'dan Stuttgart'a transferi artık bozulamayacak durumdaydı. Wolfsburg Sportif Direktörü Dieter Hecking, cumartesi günü 1. FC Kaiserslautern ile 2. Bundesliga'nın açılış haftasında oynanan 0-0'lık beraberlik sonrasında şunları doğruladı: "Bir kulüple anlaşmaya vardık."

Bild'e göre Pejcinovic, 25 milyon euro karşılığında Stuttgart'a transfer oluyor, olası bonuslar ise anlaşmaya dahil edilmedi. Pejcinovic'in bundan sonra yıllık 2,5 milyon euro kazanması bekleniyor. Sözleşmesi 2031'e kadar geçerli olacak ve içinde serbest kalma maddesi bulunmuyor. Pejcinovic'in pazar günü Stuttgart'a gitmiş olması, pazartesi günü ise sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Leipzig'in yanı sıra FC Porto da onun için başarısız bir girişimde bulundu.

Pejcinovic, Wolfsburg'un az sayıdaki parlak isimlerinden biriydi

Pejcinovic, Wolfsburg'un tarihinde ilk kez 2. Bundesliga'ya düşmesiyle sona eren geride kalan sezonda takımın az sayıdaki olumlu isimlerinden biriydi. Tüm kulvarlarda çıktığı 34 maçta 12 gol kaydetti. Sözleşmesi 2029'a kadar devam edecekti.

Münih doğumlu oyuncu, 2022 yazında FC Augsburg'dan 1,25 milyon euro gibi makul bir bedelle VfL'e katılmıştı. O dönem 2. Bundesliga ekibi olan Fortuna Düsseldorf'a kiralanmasının ardından Pejcinovic, geçen sezon sonunda patlama yaptı.