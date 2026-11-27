Stuttgart forveti Ermedin Demirovic, Serie A devleri Juventus ve AC Milan'a transfer olabileceğine dair giderek artan iddialara yanıt verdi. Bosna-Hersekli millî oyuncu, Bundesliga ve Avrupa'da sezona yaptığı gollü başlangıcın ardından İtalya'nın önde gelen kulüpleri için olası bir hedef hâline geldi.

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İtalya'yı eleyen oyuncudan Serie A kulüplerinin hedefine

Demirovic, bu sezon Avrupa futbolunun en üretken forvetlerinden biri olduğunu gösterdi ve kıtanın en büyük kulüpleriyle anılmaya başladı. Stuttgart'ın golcüsü, tüm kulvarlarda çıktığı 17 maçta dokuz kez fileleri havalandırdı. Şampiyonlar Ligi'nde attığı dört gol ise İtalya'daki gözlemcilerin özellikle dikkatini çekti.

28 yaşındaki oyuncu, fizik gücü ve bitiriciliğiyle hücum hattını güçlendirmek isteyen kulüplerin başlıca adaylarından biri hâline geldi. Juventus ve Milan'ın, hücum hatları için takviye seçeneklerini değerlendirirken oyuncunun durumunu takip ettiği bildiriliyor. Demirovic, İtalyan futbolseverlerin yabancısı değil. Bu yılın başlarında oynanan Dünya Kupası play-off'larında Bosna-Hersek adına önemli bir rol üstlenmiş, millî takımı Gennaro Gattuso yönetimindeki İtalya'yı elemişti.

Serie A devlerinin ilgisi Demirovic'i memnun etti

Forvet, Serie A'ya ses getirecek bir transfer yapabileceğine dair artan iddialara yanıt verdi ve İtalya'nın en büyük iki kulübünün ilgisinden memnuniyet duyduğunu kabul etti. İtalyan basınında Torino veya Milano'ya olası transferi sıkça gündeme getirilirken Demirovic, adı geçen kulüplerin büyüklüğünü teslim etti ancak iddiaların mevcut sezonuna odaklanmasını bozmasına izin vermedi.

Demirovic, Juventus ve Milan'la anılmaktan memnun olduğunu belirtirken şu anki odağının Almanya'da olduğunu vurguladı. Tuttosport'un aktardığına göre oyuncu, “İtalyan gazetelerinin Juventus ve Milan'ın benimle ilgilendiğini yazması hakkında ne düşünüyorum? Bunlar iki büyük kulüp. Basında adımın onlarla anıldığını okumak benim için bir onur, ancak şu anda Stuttgart'a odaklanıyorum” dedi.

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Juventus hücum hattına takviye arıyor

Demirovic takip edilmesi gereken bir isim olsa da Juventus'un ocak transfer dönemi öncesindeki bir numaralı önceliği değil. Kulüp, hücum hattında karmaşık bir süreçten geçiyor. Sportif direktör Cristiano Giuntoli, hem İtalya'dan hem de yurt dışından isimlerin bulunduğu bir hedef listesi üzerinde çalışıyor.

Alexander Sorloth, Juventus yönetiminin uzun süredir ilgilendiği bir isim olmayı sürdürüyor ancak yaşadığı son sakatlık, Norveçli oyuncuya yönelik kısa vadeli planları zorlaştırdı. Sorloth'un sağ bacağındaki kas sorunu, onu bir aydan uzun süre sahalardan uzak bırakabilir. Bu gelişme, Torino ekibini Demirovic veya Atalanta'dan Gianluca Scamacca gibi diğer oyunculara yönelik ilgisini hızlandırmaya itebilir. Ancak Scamacca için kısa süre önce “satılık değil” açıklaması yapılmıştı.

Stuttgart, Frankfurt karşısında yeniden çıkış arıyor

Hakkındaki transfer iddialarını bir kenara bırakan Demirovic ve Stuttgart, hayal kırıklığı yaratan bir dönemin ardından yeniden kazanmak istiyor. Stuttgart, Bundesliga'da Schalke ile berabere kaldıktan sonra Şampiyonlar Ligi'nde Inter'e yenildi. Bu hafta sonu Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak Stuttgart, ligde yeniden çıkış yakalayıp sıralamada yükselme fırsatına sahip. Bir galibiyet, kendisinin bir sıra ve iki puan önünde bulunan rakibini geride bırakmasına yetecek.