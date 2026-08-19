24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Bundesliga
team-logoVfB Stuttgart
MHPArena
team-logoFC Köln
Book VfB Stuttgart vs FC Koeln Tickets
GOAL

Yardımcı olanlar:

VfB Stuttgart - FC Köln maçının biletleri nasıl alınır: Bundesliga fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
VfB Stuttgart
FC Köln
Bundesliga

VfB Stuttgart, Bundesliga'da FC Köln ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

VfB Stuttgart, 4 Eylül 2026 Cuma günü Stuttgart'taki MHPArena'da FC Koeln ile karşı karşıya gelecek. 

Stuttgart, iki takım arasındaki bir önceki karşılaşmada aldığı 3-1'lik galibiyetin ardından FC Koeln karşısındaki altı maçlık yenilmezlik serisini sürdürme hedefiyle bu maça çıkıyor. Her iki takım da sezonun başında ivme yakalamak istiyor. Stuttgart, MHPArena'daki iç saha performansını korumayı amaçlarken FC Koeln ise rakibinin baskın serisini bozacak kritik bir deplasman galibiyeti arıyor.

GOAL, VfB Stuttgart - FC Koeln biletlerini nasıl alabileceğiniz, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.

VfB Stuttgart - FC Koeln Bundesliga maçının başlama saati ne zaman?

crest
Bundesliga - Hafta 2
MHPArena

VfB Stuttgart - FC Koeln Bundesliga biletleri nasıl satın alınır?

1. Resmi ev sahibi kulüp satışı (VfB Stuttgart)

  • Biletleri doğrudan ev sahibi kulübün resmi bilet internet sitesi üzerinden satın alın.
  • Satışlar maç gününden birkaç hafta önce açılır ve genel satıştan önce kulüp üyelerine öncelik tanınır.
  • Biletler tükenirse, kombine sahiplerinin nominal bedel üzerinden yeniden satış yaptığı kulübün resmi bilet devir portalını kontrol edin.

2. Deplasman taraftarı bloğu (FC Koeln)

  • Deplasman takımını destekleyen taraftarlar, ayrılan misafir tribününde oturabilmek için biletleri yalnızca deplasman kulübünün resmi portalı üzerinden satın almalıdır.

3. İkincil bilet platformları

  • Biletler çoğu zaman StubHub gibi üçüncü taraf yeniden satış pazar yerlerinde bulunabilir, ancak fiyatlar genellikle nominal değerin üzerine çıkar ve bulunabilirlik değişkenlik gösterir.

VfB Stuttgart - FC Koeln Bundesliga biletleri ne kadar?

MHPArena'da oynanan Bundesliga maçları için standart bilet fiyatları, oturma kategorisine ve satın alma kanalına göre değişiklik gösterir:

  • Resmi fiyat (nominal değer): ev sahibi kulüpten doğrudan alınan standart biletler genellikle 15 € ile 80 € arasında değişir; ayakta izleme blokları en ucuz seçenek olurken merkezi oturma blokları en yüksek fiyatlı kategoridedir.
  • Yeniden satış pazarı:StubHub gibi üçüncü taraf pazar yerlerinde fiyatlar, temel giriş için yaklaşık 60 € ile 105 €'dan başlar ve maç günü yaklaştıkça talebe bağlı olarak yükselir.

VfB Stuttgart - FC Koeln Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

VfB Stuttgart - FC Koeln form durumu

Stuttgart, Bundesliga sezonuna karışık bir hazırlık dönemi performansının ardından giriyor ve oynadığı beş hazırlık maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son maçında 15 Ağustos'ta Fulham'a 1-0 kaybetti, ancak bir hafta önce Everton'ı 3-1 mağlup etmişti. Stuttgart, bu beş maçta 17 gol atıp dört gol yerken özellikle Kickers Offenbach karşısındaki 8-1'lik net galibiyet dikkat çekti.

Koeln'in hazırlık dönemi formu büyük ölçüde olumluydu. Wagner'in takımı son beş maçının üçünü kazandı, birinde berabere kaldı ve birini kaybetti. Tek yenilgisi ise mayıs ayında Bayern Munich karşısında Bundesliga'da alınan 5-1'lik sonuçtu. Son karşılaşmaları Real Sociedad'a karşı art arda alınan 2-1 ve 2-0'lık galibiyetlerle sonuçlanırken Bergisch Gladbach karşısında da rakibine yanıt hakkı tanımadan sekiz gol attı. Koeln, bu beş maçta 15 gol atıp altı gol yedi.

VFB

VFB - Form

FSV
K0-5
OFC
K1-8
PAR
B2-2
EVE
K3-1
FUL
K1-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
18/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5
KOE

KOE - Form

FCB
K5-1
BEG
K0-8
BSC
B2-2
RSO
K2-0
RSO
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
15/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

VfB Stuttgart - FC Koeln: Son karşılıklı maçlar

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma 14 Şubat 2026'da oynandı ve Stuttgart, Bundesliga'da MHPArena'da 3-1 kazandı. Organizasyondaki son beş karşılaşmada daha iyi sicile sahip olan taraf Stuttgart oldu; Stuttgart üç kez kazanırken Koeln bir galibiyet aldı ve bir maç da beraberlikle sonuçlandı. Stuttgart, bu beş karşılaşmada 11 gol atarken kalesinde beş gol gördü.

Kafa Kafaya

VfB StuttgartÇizimFC Köln
4
1
0
Bundesliga
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
3
FC Köln badge
FC Köln
KOE
1
MS
Bundesliga
FC Köln badge
FC Köln
KOE
1
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
2
MS
Bundesliga
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
1
FC Köln badge
FC Köln
KOE
1
MS
Bundesliga
FC Köln badge
FC Köln
KOE
0
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
2
MS
Bundesliga
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
3
FC Köln badge
FC Köln
KOE
0
MS
11Attığı Gol3
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı3/5

VfB Stuttgart - FC Koeln puan durumu

Güncel Bundesliga puan durumunda VfB Stuttgart 17. sırada yer alırken FC Koeln 8. basamakta bulunuyor.

#PKBKFA+/-PuanForm
1
AugsburgAugsburgFCA
00000000
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
3
Bayern MünihBayern MünihFCB
00000000
4
DortmundDortmundBVB
00000000
5
MönchengladbachMönchengladbachBMG
00000000
6
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
00000000
7
ElversbergElversbergELV
00000000
8
FC KölnFC KölnKOE
00000000
9
FreiburgFreiburgSCF
00000000
10
Hamburger SVHamburger SVHSV
00000000
11
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
12
Mainz 05Mainz 05M05
00000000
13
PaderbornPaderbornSCP
00000000
14
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
15
Schalke 04Schalke 04S04
00000000
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
00000000
17
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
18
Werder BremenWerder BremenSVW
00000000
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin