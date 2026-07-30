Bild'in haberine göre FC Porto, Pejcinovic için yürütülen transfer yarışına dahil oluyor. Portekiz şampiyonunun Wolfsburg'a ilk teklifini sunduğu da belirtiliyor. Ancak önerilen 23 milyon euro, ikinci lig ekibine yeterli gelmedi ve VfL bu nedenle teklifi hemen reddetti.

Ancak Porto'nun bu kadar çabuk gözünü korkutmak istemediği ve Pejcinovic'i kadrosuna katma umudunu sürdürdüğü ifade ediliyor. Bu nedenle Portekiz'den Kurtlar'a yakında ikinci bir teklif gelmesi de oldukça muhtemel. Duyumlara göre onlar, Aşağı Saksonya ekibiyle 2029'a kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki oyuncu için en az 25 milyon euro istiyor.

VfL'nin bonservis talebine son olarak VfB Stuttgart da takılmıştı. Pejcinovic, Svabyalıların mutlak istediği oyuncu olarak görülüyor ve büyük ihtimalle Ermedin Demirovic'in geleceğinden bağımsız olarak transfer edilmek isteniyor. Bosna Hersek Milli Takımı santrforu hakkında kısa süre önce Sky , VfB teknik direktörü Sebastian Hoeneß'in, başta Fenerbahçe ve Juventus Turin olmak üzere bazı kulüplerin ilgilendiği belirtilen Demirovic'in satışına açık olduğunu bildirmiş ve bunun ardından ortalık karışmıştı.

Pejcinovic transferinde Demirovic'e ne olurdu? Transfer sorusu VfB Stuttgart'ta rahatsızlık yarattı

"Orada kısmen tartışılan şeyler karşısında şaşırdım ve açıkçası da öfkelendim", diyerek Hoeneß, kısa süre sonra Bild'e yaptığı açıklamada haberlere tepki gösterdi ve Demirovic'i takımda tutmak istediğini net şekilde ortaya koydu: "Benim hedefim her zaman VfB'de en iyi oyunculara sahip olmak ve Medo da bizim en iyi oyuncularımızdan biri."





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Dolayısıyla Stuttgart'ın hücum hattında acil bir ihtiyacı bulunmuyor; Demirovic ve özellikle de Deniz Undav ile birlikte iki üst düzey ilk 11 oyuncusu zaten hazır durumda. Meydan okuyucu bir alternatif olarak ocak ayında Jeremy Arevalo kadroya katılmıştı, ancak Ekvadorlu oyuncu ilk yarım yılında henüz uyum süreci yaşadı. Partizan Belgrad ve Werder Bremen kiralamalarının ardından şimdilik geri dönen Jovan Milosevic ile birlikte kadroda şu anda dördüncü bir santrfor daha bulunuyor, ancak Sırp oyuncunun da büyük ihtimalle gönderilmesi bekleniyor.

Pejcinovic'in gelmesi halinde Stuttgart, yaklaşan Şampiyonlar Ligi sezonu için 9 numara pozisyonunda iyi bir derinliğe sahip olacak. VfB'nin kısa süre önce Kurtlar'a Alman U21 milli oyuncusu için toplamda 18 milyon euro değerinde bir paket teklif ettiği, ancak bunda başarılı olamadığı belirtilmişti. Porto gibi önemli bir rakibin şimdi Pejcinovic yarışına dahil olması, Wolfsburg'un 25 milyon euroluk talebinden geri adım atmasını daha da düşük ihtimal haline getiriyor. Bild'e göre VfB şimdi ilk etapta 22 milyon euro bonservis teklif etmeyi planlıyor; muhtemelen bu da yine yeterli olmayacak.

Dzenan Pejcinovic'in en çok VfB Stuttgart'a gitmek istediği belirtiliyor

Geçen Bundesliga sezonunu dördüncü sırada tamamlayan takım açısından avantaj sağlayan nokta şu: Wolfsburg'dan küme düşüşün ardından ayrılmak isteyen ancak Almanya'da kalmayı hedefleyen Pejcinovic'in öncelikli tercihi görünüşe göre hâlâ Stuttgart. Şampiyonlar Ligi futbolu sunan sportif perspektif VfB'de mevcut, ayrıca Svabya metropolüne transfer olması halinde memleketi Münih'e de yeniden daha yakın olacak. İlk olarak FC Bayern altyapısında forma giyen Pejcinovic, 12 yaşındayken FC Augsburg'a geçti ve 2022'de FCA'nın U19 takımından Wolfsburg'a transfer oldu.





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2024/25 sezonunda o dönem ikinci lig ekibi olan Fortuna Düsseldorf'a kiralandıktan ve orada ikinci tarak kemiği kırığını yaşadıktan sonra Pejcinovic, geçen sezon VfL'de çıkış yaptı. Tüm kulvarlarda 34 maçta forma giyen forvet, 12 gol kaydederek diğer kulüplerin de dikkatini çekti.

Pejcinovic, Porto'ya gitmesi halinde de Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak ancak günlük futbolda bir üst düzey ligde yer almayacak. Ayrıca Portekiz'e transfer olması durumunda memleketine yakınlık avantajı da doğal olarak ortadan kalkacak.

Dzenan Pejcinovic transfer yarışında rakip mi? FC Porto, VfB Stuttgart'ı sportif olarak da üzmüştü

Porto, bu yaz 9 numara pozisyonunu eski Bundesliga golcüsü Andre Silva ile zaten güçlendirdi; oyuncu FC Elche'den altyapısından yetiştiği kulübe geri döndü. Avrupa'nın en üst düzey kulüpleriyle sık sık anılan Porto'nun hücum yıldızı Samu Aghehowa, şubat ayında ön çapraz bağ yırtığı yaşamıştı ve büyük ihtimalle ekim sonuna kadar forma giyemeyecek. Onun rolünü son dönemde OGC Nice'ten geçen yarım sezon için kiralanan Terem Moffi ile Türkiye Milli Takımı santrforu Deniz Gül paylaştı, ancak ikisinden hiçbiri istikrarlı şekilde ikna edici olamadı.

Bu arada Porto, Portekiz ekibinin bunu geçen sezon sahada yapmasının ardından şimdi de transfer piyasasında VfB'de rahatsızlık yaratabilir. Avrupa Ligi son 16 turunda Stuttgart'ı elediler: Deplasmandaki ilk maçı Porto, Moffi ve üst düzey yetenek Rodrigo Mora'nın golleri sayesinde 2-1 kazandı, Porto'daki rövanşı da VfB çok sayıda fırsata rağmen 0-2 kaybederek turnuvaya veda etti. Portekiz ekibi ise bir tur sonra çeyrek finalde Nottingham Forest'a elendi (1-1, 0-1).