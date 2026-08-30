kicker'in haberine göre El Khannouss'un Newcastle United'a transferi gerçekleşmeyecek. Haberde, Premier League kulübü ile VfB'nin yıldızı arasında şu an için bir anlaşmanın ufukta görünmediği belirtildi. Son olarak Foot Mercato, Newcastle'ın El Khannouss transferini düşündüğünü, çünkü oyuncunun yeni teknik direktör Matthias Jaissle'nin oyun tarzına mükemmel uyacağını yazmıştı.

kicker'e göre El Khannouss bunun yerine Ada'dan daha büyük bir kulübün kendisiyle temasa geçmesini bekliyordu. 2024/25 sezonunda şu anda üçüncü lige kadar gerileyen Leicester City'de forma giyen oyuncunun, İngiltere'ye dönüşü prensipte aklında tuttuğu ifade edildi. Ancak Newcastle, onun için yeterince cazip olmamış olabilir.

Salı günü yaz transfer döneminin kapanışına kadar İngiliz devlerinden biri El Khannouss için devreye girmezse, 22 yaşındaki oyuncu büyük ihtimalle 2026/27 sezonunu da Stuttgart'ta geçirecek. VfB, El Khannouss'u geçen yıl önce Leicester'dan kiralamış, satın alma şartlarının yerine gelmesinin ardından mayıs sonunda bonservisini resmen almıştı. 2030'a kadar sözleşme imzalayan Faslı oyuncu için Şvabyalılar toplam 18 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

Bilal El Khannouss neden VfB Stuttgart'ta huzursuzluk yaratabilir?

Şampiyonlar Ligi futbolu nedeniyle son derece yoğun geçecek sezon öncesinde kadro genişliği açısından bakıldığında, El Khannouss'un takımda kalması Stuttgart için kuşkusuz iyi bir haber olurdu. Ancak El Khannouss'un, geçen Bundesliga sezonunu dördüncü sırada tamamlayan takımındaki mevcut konumundan memnun olmadığı belirtiliyor; transfer isteğinin temelinde de büyük ihtimalle bu yatıyordu.

Getty Images

El Khannouss, hem DFB-Pokal'da Hansa Rostock'a karşı oynanan sezonun ilk resmi maçında (4-0) hem de Bundesliga açılışında Bayern Münih'e karşı oynanan karşılaşmada (1-5) uzun süre yedek kulübesinde oturdu ve her iki maçta da ancak son bölümde oyuna girdi; teknik direktör Sebastian Hoeneß tercihini Tiago Tomas'tan yana kullandı. Faslı milli oyuncu için geçen sezonun son maçları da tatmin edici geçmemişti; zira diğer maçların yanı sıra Bayern'e karşı oynanan DFB-Pokal finalinde de (0-3) yalnızca sonradan oyuna girmişti. Bundesliga'nın 34. haftasında Eintracht Frankfurt ile 2-2 berabere kalınan maçta ise hiç süre almadı.

Noel'den kısa süre öncesine kadar El Khannouss, VfB'de çoğunlukla ilk 11'in değişmez isimlerinden biriydi ve iyi performans gösteriyordu. Ancak ocak sonunda Afrika Kupası'ndan dönüşünün ardından hücum oyuncusunun durumu değişti ve o andan itibaren ilk 11 ile yedek kulübesi arasında gidip geldi.