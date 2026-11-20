Bayern Münih'in kalecisi Manuel Neuer, Brezilya'da yayılan bir videoda kimliği belirsiz bir kadınla birlikte "Vespa" marka motosiklet kullanırken görüntülenmesinin ardından tartışma yarattı.

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Bu gelişme, Neuer'in kısa süre önce geçirdiği sakatlıktan kurtulmaya çalıştığı bir dönemde yaşandı. Deneyimli kalecinin Güney Amerika'da ne aradığı ve arkasında görünen kadının kim olduğu merak konusu olurken, özellikle son günlerde özel hayatı ve eşinden ayrıldığına dair çıkan haberler bu soruları daha da artırdı.

Alman gazetesi "Bild", Neuer'in Brezilya seyahatinin ayrıntılarını aktardı. Habere göre deneyimli kaleci, tedavi ve iyileşme sürecine Münih'teki Säbener Strasse'de bulunan kulüp tesislerinde başladıktan sonra, bu hafta rehabilitasyon programını Almanya dışında sürdürmek için Bayern Münih yönetiminden onay aldı.

Kulüp sözcüsü de gazeteye yaptığı açıklamada, yönetimin mevcut koşullar altında oyuncunun rehabilitasyon programını başka bir yerde tamamlamasına izin verdiğini doğruladı.

Neuer'in sakatlığı, bu ayın 7 Kasım tarihinde Bayern Münih'in Mainz ile oynadığı ve Bavyera ekibinin 2-1 kazandığı maçta yaşandı. Deneyimli kaleci bu karşılaşmada sağ ayağındaki tendonda kısmi yırtık yaşadı.

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Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından maça devam edemeyen kaleci, ilk yarı bitmeden sahadan ayrılmak zorunda kaldı. Bunun ardından fiziksel olarak hazır hale gelip takıma geri dönmesi amacıyla rehabilitasyon süreci başladı.

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Gazetenin haberine göre sakatlık, Neuer'i en az yıl sonuna kadar sahalardan uzak tutacak. Bu nedenle sağlık ekibi ve kulüp yönetimi, oyuncunun tedavisini mevcut dönemde farklı bir yerde sürdürmesine izin vererek iyileşmesi için özel bir program hazırladı.

Bu kapsamda sportif direktör Max Eberl, kalecinin Brezilya'ya gitmesine onay verdi ve rehabilitasyon programına devam edebilmesi için ülkesindeki bir Bayern Münih taraftar grubuna planlanan ziyareti iptal etti.

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Ancak Neuer'in seyahatine olan ilgi yalnızca sağlık boyutuyla sınırlı kalmadı. Kalecinin rehabilitasyon seanslarına katıldığı düşünülen Brezilya'daki bir sağlık merkezinin önünde çekilen ve sosyal medyada yayılan fotoğraflarda, yanında kimliği belirsiz bir kadın göründü.

Neuer'in "Vespa" kullandığı, kadının ise hemen arkasında oturduğu görüldü. Haberlerde bu kadının bir fizyoterapist olabileceği belirtilse de "Bild" gazetesi, kimliği ya da Alman kaleciyle olan ilişkisinin niteliği hakkında kesin bilgiye ulaşamadı.

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Bu fotoğraflar, medyanın Neuer'in özel hayatına olan ilgisini daha da artırdı. Özellikle "Bild" gazetesi geçen cuma günü, çiftin ikinci çocuklarını geçen ağustos ayının sonunda dünyaya getirmesine rağmen Neuer'in 26 yaşındaki eşi Anika'dan ayrıldığını duyurmuştu.

Haberlere göre ayrılık, doğumdan sadece birkaç gün sonra gerçekleşti. Bayern Münih'in kalecisi ardından eşiyle paylaştığı Tegernsee Gölü kıyısındaki villadan ayrıldı. Ancak Brezilya'da yanında görülen kadını bu özel gelişmelerle ilişkilendiren kesin bir bilgi bulunmuyor.