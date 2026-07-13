Verweij, Van Persie hakkında net bir tavsiyede bulundu; Driessen sert tepki gösterdi: “Kesinlikle hayır!”

Mike Verweij, De Telegraaf’ın Kick-off programında yaptığı açıklamada, Feyenoord’un Shaqueel van Persie’yi kiraya vermesinin doğru bir karar olacağını düşünüyor. Valentijn Driessen ise bu görüşe açıkça katılmıyor ve 19 yaşındaki forvetten oldukça etkilenmiş görünüyor.

Driessen, Van Persie hakkında “Her şeyden anlaşıldığı üzere bu çocuk gerçekten çok iyi futbol oynuyor” diyor. “Bu gerçekten olağanüstü. Sahada kaldığı süre boyunca (Club Brugge karşısında, 3-1), herkesten bir adım öndeydi. Ancak henüz zayıf, genç ve bir sakatlıktan yeni dönüyor.”

Westlander, genç Feyenoord oyuncusunun Romanyalı FCSB’ye karşı oynanan maçta (4-3 mağlubiyet) sakatlanmadan önce de yeteneklerini sergilediğini düşünüyor. Ardından Sparta’ya karşı attığı ters vuruş ve topuk golü de (3-4 mağlubiyet) örnek olarak gösteriliyor. “O, şimdiden pek çok üst düzey forvetin tüm kariyeri boyunca attıklarından daha güzel goller attı,” diyor Driessen.

Mike Verweij, teknik direktör Dévy Rigaux’nun Robin van Persie’yi kovmasının ardından büyük sıkıntılar yaşanacağını öngörüyor. “Taraftarlar onu kucakladı, bu harikaydı ve olması gereken de budur. Ama bence sonunda işler o kadar ters gidecek ki, babasının kovulmasının acısını hissedecek.”

Sunucu Pim Sedee ise başka bir olasılık öne sürüyor. “Ya da tam tersine, bundan kurtulmak ona iyi gelebilir.” Verweij, Van Persie’yi bir yıllığına kiralamanın Feyenoord için iyi olacağını düşünüyor. “Kesinlikle hayır. Hayır dostum!” diye yanıtlıyor Driessen kararlı bir şekilde. “O zaman FC Dordrecht’e falan mı gitsin?”

Ajax gözlemcisi bunun üzerine FC Utrecht’i öneriyor. Ancak Driessen bu fikri pek beğenmiyor. “Orada oynama şansı bulamaz, çünkü o Utrecht’e uygun bir oyuncu değil. O çocuk bir yıl boyunca Feyenoord’da kadroda yer almalı ve maçlara çıkmalı.”

“Belki de o kadar iyi performans gösterir ve o kadar gelişir ki Giovanni van Bronckhorst onu göz ardı edemez,” diye devam ediyor De Telegraaf’ın futbol editörü. “O çocuk kalmalı, kesinlikle gitmemeli. Onu kendi bünyenizde tutmalısınız ve bence o da hiç gitmek istemiyor,” diyor Driessen, forvetin Rotterdam-Zuid’da forma şansı bulacağını öngörüyor.

Driessen, Feyenoord’un Van Persie’yi elinde tutması gerektiği konusunda ısrarcı. Verweij ise farklı düşünüyor. “Onu muazzam bir yetenek olarak görüyorum, ancak bence çok fazla maçta forma giymesi onun yararına olacaktır,” diye ekliyor kulüp gözlemcisi.