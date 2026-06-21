Verweij, Hollanda milli takımındaki as kadroya girme konusunda endişeli

Mike Verweij, Donyell Malen’in Hollanda milli takımındaki as kadro yerinden endişe duyuyor. Forvet, bu Dünya Kupası’nda henüz gol atamadı; oysa Oranje’nin diğer forvetleri Cumartesi günü İsveç karşısında (5-1) muhteşem bir performans sergiledi.

“Malen için gerçekten endişeleniyorum. Bu durumun bedelini o ödeyebilir ve Tunus maçında yedek kulübesinde kalabilir,” diyor Verweij, Oranje’nin 5-1’lik galibiyetinin ardından De Telegraaf’ın podcast’i Kick-Off’ta yaptığı öngörüsünde.

“Ronald Koeman, Malen’in savunma performansından memnun değildi. Bu yüzden de oyundan çıkarıldı,” diye ekliyor meslektaşı Valentijn Driessen. “Summerville ise bu görevi çok daha iyi yerine getirdi. Aslında o bu görevi her zaman iyi yerine getirir. Formda olduğu sürece daha güvenilir bir seçenek.”

Brobbey, Houston’da İsveç ile oynanan Dünya Kupası maçının ilk yarısında attığı iki golle kendini gösterdi. Buna rağmen milli takım teknik direktörü Ronald Koeman, forvetin Tunus maçında ve olası son 16 turu maçında ilk 11’de yer alıp almayacağı konusunda henüz bir açıklama yapmak istemiyor.

"Belki de Brobbey'i formda tutmak için," diyor Driessen, Oranje teknik direktörünün zihnini okumaya çalışarak. "Belki de başka bir rakibe karşı farklı bir forvetle daha iyi sonuç alabileceğinizi göz önünde bulundurmak için. Bunlar dikkate alınabilecek hususlar olabilir. Ancak iki gol atan bir forveti, nezaketen bile olsa yedek kulübesine oturtamazsınız."

Brobbey’in yanı sıra Gakpo da savunması zayıf İsveç karşısında iki gol attı. Malen’in yerine oyuna giren Crysencio Summerville de maçın son dakikalarında bir gol kaydetti. Bu, geçen hafta Japonya’ya karşı attığı güzel 2-1’lik golün ardından Dünya Kupası’ndaki ikinci golüydü.

Hollanda, Perşembe gecesi ile Cuma sabahı arasında F Grubu’ndaki son maçını Tunus ile oynayacak. Hervé Renard’ın çalıştırdığı ve turnuvadan çoktan elenen takım, etkileyici bir performans sergileyen Japonya’ya 0-4 gibi ağır bir skorla yenildi.