Verweij, Ajax ve aday gösterilen yeni teknik direktör hakkında haberler paylaşıyor

Ajax ile yeni teknik direktör adayı Míchel arasında henüz bir anlaşma sağlanmadı. Bu bilgi, kulüp gözlemcisi Mike Verweij tarafından Cuma günü De Telegraaf’ın podcast’i Kick-Off’ta paylaşıldı. Daha önce, Girona’dan gelen teknik direktörle sözlü bir anlaşma sağlandığı bildirilmişti.

Verweij, her iki tarafın da önümüzdeki günlerde görüşmelere başlayacağını tahmin ediyor. "Bugün ve yarın kendisiyle ve ekibiyle kesinlikle görüşülecek. Ardından rakamlar belirlenecek ve maaş konusunda anlaşmaya varılıp varılamayacağına bakılacak."

"Üç şef değil, ama üç asistan olacak sanırım," diye devam ediyor Ajax gözlemcisi, yeni teknik direktör arayışı hakkındaki analizine. "Çünkü Míchel tek başına ayrılmadı, asistanları da onunla birlikte ayrıldı. Dolayısıyla bu, Amsterdam'a gelmesi için şartlardan biri olacaktır."

Verweij, teknik direktör Jordi Cruijff ve denetim kurulunun kendi yardımcılarını Ajax'a getirme konusunda onay verip vermeyeceğini kesin olarak söyleyemiyor. "İspanya'da aylardır anlaşma sağlandığı yazılıyor. Öyle değil. Ancak niyet açıkça belirtildi: bu sezonun ardından birbirimizle konuşacağız. Ayrıca, birbirimizle işbirliği yapma isteği de var."

Kulüp gözlemcisi şöyle ekliyor: "Hatta, şu anda ikisi de bunu çok istiyor. Ama o zaman bir anlaşmaya varmak gerekiyor. Daha çılgın şeyler de oldu. Her şey çok hızlı gelişebilir ve bence Míchel, Ajax'ın yeni teknik direktörü olacak."

Míchel, geçen hafta Girona ile LaLiga'dan küme düştü; bu, Şampiyonlar Ligi'ne katılmalarından iki yıl sonra gerçekleşti. Şimdi 50 yaşındaki teknik direktör için Eredivisie'de bir macera bekliyor.

Anlaşma sağlanırsa, Míchel, Óscar García'nın halefi olacak. Daha önce, geçen sezonun beşinci sırasını alan takımın başında John Heitinga ve Fred Grim vardı.