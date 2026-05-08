Verweij, Ajax tarafından "çok büyük haksızlığa uğrayan" oyuncuya büyük saygı duyuyor

Ajax gözlemcisi Mike Verweij, De Telegraaf’ın Kick-Off adlı podcast’inde Chuba Akpom’a büyük takdir duyduğunu belirtti. Yorumlara göre, İngiliz forvet tüm olumsuzluklara rağmen Amsterdam kulübüne karşı her zaman saygılı bir tutum sergilemiştir.

Geçen yıl, dönemin teknik direktörü Alex Kroes, transfer edilen oyuncuların bir kısmını sözde "Soyunma Odası 2"ye sürgüne göndermişti. Verweij, Salı günü De Telegraaf adına yazdığı yazıda bunu "aşağılayıcı bir sürgün" olarak nitelendirdi. Akpom ise Kroes ve Ajax hakkındaki yargısında çok daha yumuşak bir tavır sergiliyor.

"Sosyal medyada artık A takımda hoş karşılanmadığımı okudum," dedi Ipswich Town'a transfer olan Akpom. "Alex'e bunu bana söylemenin daha iyi yolları olduğunu söyledim. Konuşabilirdik, beni arayabilir ya da mesaj atabilirdi. Özellikle de benim katkılarımı göz önünde bulundurursak."

"Ama kin tutmuyorum. Kulübe çok büyük saygı duyuyorum. Amsterdam'da olduğumda bana sevgiyle hitap ediliyor. Bu enerji, Ajax hakkında asla olumsuz bir şey söyleyemememi sağlıyor," diyor 9,3 milyon euroya Premier League'e yeni yükselen takıma transfer olan eski Ajax oyuncusu.

"Ona çok haksızlık yapıldı. Ama aslında Ajax'a karşı çok saygılıydı," diye Akpom ile röportajdan birkaç gün sonra Verweij sonuca varıyor. "Ajax'ın yüksek maaşından kurtulmak istediğini anlıyordu. Bunun biraz zorlanması gerektiğini. Artı üç milyon."

"O maaş, o çocuğun elinde değil. Sadece iyi bir menajeri var," diyor Valentijn Driessen, ki Verweij'den hemen bir soru geliyor. "Sence Akpom bu sezon Ajax'ın forvetlerinden daha az gol atar mıydı?"

Akpom (30), Ajax formasıyla toplam 68 maça çıktı. Bu maçlarda İngiliz oyuncu 23 gol attı. Akpom, Ağustos 2023'te Middlesbrough'dan 12 milyon euroya transfer edildi.

