Mike Verweij, Cuma günü De Telegraaf’ın podcast’i Kick-Off’ta konuştu. Ajax’ın kulüp gözlemcisi, Dies Janse’nin yaz aylarında Club Brugge’ye transfer olacağına dair söylentileri saçmalık olarak nitelendirdi.

FC Groningen'e kiralanan savunma oyuncusu, geçen hafta transfer muhabiri Sacha Tavolieri tarafından Club Brugge ile anılmıştı. Teknik direktör Jordi Cruijff'in, 2029 ortasına kadar Ajax ile sözleşmesi bulunan Janse için en az sekiz milyon euro talep edeceği söyleniyordu.

"Oyuncu hiçbir şey bilmiyor, Ajax hiçbir şey bilmiyor. Club Brugge de hiçbir şey bilmiyor. Bir meslektaşımla birlikte bu konuyu araştırdık," diye açıklıyor Verweij, Cuma günkü podcast'te. "Bu şu anda gerçekten bir şehir efsanesi. Böyle bir şey söz konusu değil."

"Ve bence Ajax, Janse'yi Youri Baas'ın halefi olarak görüyor," diye tahmin ediyor Verweij. "Ayrıca Jordi Cruijff'in onu geri getirmek istediğini düşünüyorum. Çünkü o çocuk FC Groningen'de mükemmel bir sezon geçirdi. Ve Jong Oranje'nin oyuncusu."

"Öyleyse neden böyle bir oyuncuyu şimdi satasınız ki?" diye soruyor Ajax taraftarı yüksek sesle. "Çünkü Baas var," diye ekliyor Valentijn Driessen. "Aynı tür oyuncular. Aynı pozisyon, yaklaşık aynı yaş."

"Tabii ki Janse'yi Baas'ın yedeği olarak hazırlayabilirsiniz," diye devam ediyor Verweij, kiralık verilen savunma oyuncusu hakkındaki analizine. "Ve Baas'ı altı ay ya da bir yıl sonra satabilirsiniz. Belki bu Ajax için bir seçenek olabilir."

"Ama bence Ajax, Dies Janse'de geleceğe birlikte ilerlemek istediği bir oyuncu görüyor," diyor Verweij, Transfermarkt tarafından transfer değeri 4,5 milyon euro olarak tahmin edilen, henüz yirmi yaşındaki savunma oyuncusu hakkındaki yazısını böyle bitiriyor.