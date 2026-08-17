Verweij, Ajax’ın Godts’un yerine arayışına dair daha fazlasını biliyor: ‘Cruijff içeride şu çağrıyı yapıyor ki...’

Ajax sol kanat arayışını sürdürürken fazla para ödemek istemiyor. De Telegraaf'ın Kick-off podcastinde Mike Verweij'in aktardığına göre Amsterdam ekibinde Noa Lang ve Sami Ouaissa'nın isimleri gündemde.

Verweij, “Eğer Noa Lang gerçekten 25 milyon euroya mal olacaksa Ajax bunu kesinlikle ödemez” dedi. Türk medyasında ise 15 milyon euroluk bir bonservis bedeline dair söylentiler dolaşıyor.

Ancak De Telegraaf'ın Ajax muhabiri, Noa Lang'in gerçekten Cruijff'un birinci tercihi olup olmadığından emin değil. “Ellerinde çok daha fazla seçenek var. Lang yurt dışında oynayan bir Hollandalı ama Hollanda'da çok ilgi çekici buldukları çok sayıda oyuncu da var.”

“Duyduğunuz sesler, Cruijff'un oyuncular için kesinlikle fazla ödeme yapma niyetinde olmadığını gösteriyor. NEC'ten Ouaissa'yı oldukça iyi bir oyuncu olarak görüyorlar ama onun 8 ya da 10 milyon değerinde olduğunu düşünmüyorlar. Feyenoord ise onu bu paraya değer buluyor ama şu anda parası yok.”

“Ayrıca Cruijff'un kendi içlerinde, İspanya'da çok daha az paraya çok daha iyi oyuncular bulunduğunu söylediği konuşuluyor. Bu yüzden umarım sonunda derinliği, hızı ve biraz da Mika Godts'un gol ve asist katkısını taşıyan çok iyi bir sol ve sağ kanat alır.”

“Noa Lang tam bir hazır scout örneği. Ajax'ta da katkı verir, herkes onun neler yapabildiğini biliyor ama birinci tercih olup olmadığını bilmiyorum.”

“Danjuma'nın adını gördüm, ardından Eindhovens Dagblad'daki meslektaşların PSV'nin ilgisini yalanladığını gördüm. Ben de Ajax cephesinden bunu sordum. Şu anda, asla asla deme, kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil. Böyle iki kulübün adı geçtiğinde çoğu zaman oyuncunun menajeri tarafından piyasaya sürülüyormuş gibi bir hava oluşuyor” diyerek sözlerini tamamladı Ajax muhabiri.