Verweij, Ajax’ın Godts’un yerine aradığı isimle ilgili daha fazlasını biliyor: “Cruijff kulüp içinde ‘...’ diyor”

Ajax, sol kanat arayışını yoğun şekilde sürdürüyor ancak çok fazla para ödemek istemiyor; De Telegraaf podcasti Kick-off'ta Mike Verweij'in aktardığı bilgiye göre Amsterdam'da Noa Lang ve Sami Ouaissa isimleri gündemde.

Verweij, “Eğer Noa Lang gerçekten 25 milyon avroya mal olacaksa: Ajax bunu kesinlikle ödemez” güvencesini verdi. Türk medyasında ise 15 milyon avroluk bir bonservis bedeline dair söylentiler dolaşıyor.

Ancak De Telegraaf'ın kulüp muhabiri, Noa Lang'ın gerçekten Cruijff'un ilk tercihi olup olmadığından emin değil. “Ellerinde çok daha fazla seçenek var. Lang, yurt dışında oynayan bir Hollandalı ama Hollanda'da çok ilginç buldukları pek çok oyuncu da var.”

“Duyduğunuz sesler, Cruijff'un oyuncular için fazla ödeme yapma niyetinde olmadığını gösteriyor. NEC'ten Ouaissa'yı oldukça iyi bir oyuncu olarak görüyorlar ama 8 ya da 10 milyon değerinde değil. Feyenoord ise onun buna değdiğini düşünüyor ama şu anda parası yok.”

“Ve anlaşılan o ki Cruijff, içerde İspanya'da çok daha az paraya çok daha iyi oyuncular bulunduğunu söylüyor. Bu yüzden umarım sonunda derinliği, hızı ve Mika Godts'un biraz gol ile asist katkısını taşıyan çok iyi bir sol ve sağ kanat alır.”

“Noa Lang, tabak kucakta izleyip scout edilecek bir oyuncu. Ajax'ta da iş yapacaktır, herkes onun neler yapabileceğini biliyor ama ilk tercih olup olmadığını bilmiyorum.”

“Danjuma ismini gördüm, Eindhovens Dagblad'daki meslektaşların PSV'nin ilgisinin olduğu yönündeki iddiayı yalanladığını da gördüm. Bunu Ajax'a da sordum. Şu anda, asla asla deme, kesinlikle böyle bir durum yok. Böyle iki kulübün adı anıldığında çoğu zaman oyuncu menajeri tarafından piyasaya sürülüyormuş gibi görünüyor” diyerek sözlerini noktaladı Ajax muhabiri.