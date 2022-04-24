Paris Saint-Germain'in yıldızı Marco Verratti, Cumartesi günü şampiyonluk ilan ettikleri maçta karşılaştıkları protesto nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadı.

Lens ile 1-1 berabere kalan PSG, bu maçtan çıkardığı puanla bitime dört hafta kala şampiyonluğu garantiledi ve geçen sezon Lille'e kaptırdığı unvanı geri aldı.

Ancak ligdeki bu başarıya rağmen Parc des Princes tribünlerine mutsuz taraftarların ıslıkları hakimdi.

Verratti eleştiriler hakkında ne düşünüyor?

Maçın ardından Canal+ mikrofonlarına konuşan İtalyan oyuncu şu sözleri kullandı:

"Taraftarların şampiyonluğu kutlamamasını anlayamıyorum. Futbolda bazen kazanır, bazen de kaybedersiniz. Biz de insanız, hatalarımız olabiliyor. Ama 10. şampiyonluk önemliydi."

"Bu çok güzel bir duygu. Futbolcular olarak hep bunun hayalini kuruyoruz."

"Sekizinci şampiyonluğumu yaşadım, bu sayıya ulaşacağımı tahmin edemezdim. Bu noktaya gelmek için çok çalıştık, bugün ise zaferin mutluluğunu yaşıyoruz."

"Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadık, ama bunu her sezon sadece bir kulüp başarabiliyor. Umarım gelecek yıl kazanırız. Bunu herkesten çok biz istiyoruz. Madrid maçında hayal kırıklığı yaşadıklarını biliyorum, ama bir noktada bunu unutmak zorundalar."

"Taraftarlar şunu bilsin, sahada her şeyimizle mücadele ediyoruz. Bu şampiyonlukla kulüp tarihine geçtik."

Fransa'nın hakimi PSG

Paris ekibi, 2011 yılında Katar Spor Yatırımları tarafından satın alındıktan sonra Fransa'da lige ambargo koydu.

Son 10 yılda sekiz şampiyonluk yaşayan PSG zirveyi sadece iki kez başka takımlara kaptırdı. 2016/17 sezonunda Monaco, geçen sezon ise Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Lille ipi önde göğüslemişti.

Yerel ligdeki bu ezici üstünlüğe rağmen Avrupa'da bir türlü gelmeyen başarı sabırları taşırdı. Bu sezon da Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda Real Madrid'e elenerek veda eden PSG'de oyuncular ve yönetim, taraftarların öfkesine hedef olmuştu.

Son 10 yılda beş farklı teknik direktörle çalışan PSG, Devler Ligi'nde şampiyonluğa en çok 2020 yılında yaklaştı. Thomas Tuchel yönetiminde finale yükselen PSG kupayı Bayern Münih'e kaptırmıştı.