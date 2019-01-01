Verratti ile Cavani, Galatasaray'a karşı oynayabilir
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Şampiyonlar Ligi A Grubu son mücadelesinde lider Paris Saint-Germain, Galatasaray'ı konuk ediyor.
PSG bu karşılaşma öncesi son antrenmanını gerçekleştirirken sakatlığı bulunan Marco Verratti ile Edinson Cavani takımla beraber çalışmanın tamamında yer aldı.
Fransız ekibinin teknik direktörü Thomas Tuchel, geçtiğimiz günlerde düzenlenen basın toplantısında oyuncusu Verratti'nin Galatasaray karşısında forma giyebilme ihtimali olduğundan söz etmişti.
A Grubu'nda iki takım arasında oynanan ilk maçı PSG, Mauro Icardi'nin kaydettiği golle 1-0 kazanmıştı. Paris Saint-Germain - Galatasaray arasındaki rövanş mücadelesi 11 Aralık Çarşamba akşamı Parc des Princes Stadyumu'nda TSI 23:00'te başlayacak.