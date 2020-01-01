Verratti: Dünyanın en iyi 10 oyuncusundan 4'ü PSG'de

Paris Saint-Germain'in 27 yaşındaki İtalyan futbolcusu Marco Verratti, 6-1'lik St. Etienne maçı sonrası takım arkadaşlarından övgüyle söz etti.

Lig Kupası çeyrek finalinde St. Etienne'i 6-1 mağlup eden 'in yıldız oyuncularından Marco Verratti maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Takımın hücum hattında görev alan Mauro Icardi, Kylian Mbappe, Neymar ve Angel Di Maria için övgü dolu sözler sarf eden Verratti, dünyanın en iyi 10 futbolcusundan dördünün kendi kadrolarında bulunduğunu söyledi. Canal Plus'a konuşan Verratti şunları dile getirdi:

"2020'de evimizde oynadığımız ilk maçtı. Lig Kupası çeyrek finali olduğu için de önemli bir karşılaşmaydı çünkü geçen yıl turnuvanın bu aşamasında elenmiştik. Bu yüzden maça ciddi ve iyi bir şekilde başladık. 2. dakikada golü bulmuş olmamız ve rakibin 10 kişi kalması işleri kolaylaştırdı. Hak edilmiş bir galibiyetti. Soyunma odasında da bunu konuşmuştuk. Hiç durmadan her şeyimizi vermek zorundaydık. Maç sonunda hepimiz mutluyduk."

"Dünyanın en iyi 10 futbolcusundan dördü bizim takımda olduğu için şanslıyız. Buna sahip olmak muhteşem bir şey. Bu yüzden hocamız sistemi değiştirmek istedi çünkü o dördünden birini yedek kulübesine almak çok zor."