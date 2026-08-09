Efsane Ronaldo, sonunda 1997 yılında Barcelona'dan ayrılmasına yol açan çarpıcı olaylardan birini açıkladı.

Barcelona'da bir sezon geçiren Brezilya efsanesi, kulüpte mutlu olduğunu, hatta devam etme konusunda bir anlaşmaya bile vardığını, ancak Barcelona yönetiminin tutum değiştirmesinin Blaugrana ile ilişkisinin çökmesine yol açtığını doğruladı.

Sport gazetesi, eski samba yıldızının şu açıklamalarını yayınladı: "Barcelona'da mutluydum. Menajerim oradaydı ve sonunda bir anlaşmaya vardılar."

Ve ekledi: "O sırada beni aradılar ve şöyle dediler: Bak, bir anlaşmamız var. Yeni bir sözleşmeyle Barcelona'da bizimle kalacaksın. Biz çok mutluyuz, Barcelona da mutlu."

Ancak durum birkaç gün sonra kökten değişti. Ronaldo'nun anlatımına göre, bu konuşmanın üzerinden 3 gün geçtikten sonra Barcelona tutumunu değiştirdi ve önünde ayrılık kapısını araladı.

Efsane şöyle açıkladı: "3 gün sonra beni aradılar ve dediler ki: Bak, bu sözleşmeyi seninle yapamayız. Ayrılma fırsatın olursa, tek yapman gereken serbest kalma bedelini ödemek için gereken parayı getirmek; o zaman ayrılabilirsin."

Ronaldo'nun bizzat açıkladığına göre, kulübün tutum değiştirmesi nedeniyle işte bu sebeple derin bir hayal kırıklığı yaşadı ve bir çıkış yolu arama kararı aldı.

Şöyle belirtti: "Onlara dedim ki: Bakın, Barcelona'da devam etmekte artık rahat hissetmiyorum, çünkü bu insanların sözlerine hiçbir bağlılıkları yok. Bu yüzden ayrılmak istiyorum."

Ve sözlerini şöyle tamamladı: "Inter Milan geldi. Barcelona'ya ödeme yaptılar; sanırım o dönemde miktar 40 milyon euroydu ve son derece büyük bir meblağdı. Böylece İtalyan takımına gittim."