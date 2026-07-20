Vergara: "Napoli ile sözleşme yenilemesi mi? Çok az kaldı. Allegri beni orta saha oyuncusu olarak deniyor"

Napoli’nin orta saha oyuncusu Antonio Vergara, Dimaro’daki kamp merkezinden yaptığı açıklamada, geleceğiyle ilgili soruları yanıtladı:









"Sözleşmemin uzatılması mı? Çok az kaldı, çok az kaldı." Antonio, kariyerindeki zorluklar hakkında da şunları söyledi: "Ailem kesinlikle çok önemli bir rol oynadı, her zaman yanımda oldu. Sonuçta futbol sadece bir iş değil, aynı zamanda bir tutku: Bu spora aşık olmak, insanı ileriye götürüyor."





Chelsea'ye attığın golün ardından hayatın nasıl değişti? "Çok değişti, çünkü tanınmayan biriyken Napoli'de oynamaya başlamak ve tanınır hale gelmek arasında büyük fark var. Ancak futbolcu olarak takım arkadaşlarım her zaman yanımda oldular, bu konuda hiçbir sorun yaşamadım." Beukema’ya son bir soru. Şampiyonluktan sonra Napoli’ye gelmek nasıldı? “İtalya Şampiyonu olan bir kulüp seni aradığında onur duyarsın ve hemen oraya gitmek istersin; Napoli beni aradığında ilk düşüncem buydu. Ayrıca şampiyonluğu savunmak, onu kazanmak her zaman daha zordur. Ne yazık ki geçen yıl şampiyonluğu koruyamadık ama tekrar deneyeceğiz.”





Allegri ile rolüm hakkında: “Beni orta saha oyuncusu olarak deniyor.”