Verbruggen formda ve sahaya çıkacak; Koeman sürpriz bir ikinci kaleciyi açıkladı

Bart Verbruggen, Pazar günü Japonya ile oynanacak ilk Dünya Kupası maçında Hollanda milli takımının kalesini koruyacak. Milli takım teknik direktörü Ronald Koeman, Cumartesi günü Dallas’taki AT&T Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında, kalecinin kalça sakatlığından yeterince iyileştiğini ve maçın başlangıcında sahada yer alacağını doğruladı.

Bu hafta Verbruggen'in oynayıp oynayamayacağı konusunda hala belirsizlik vardı. Brighton & Hove Albion'un 23 yaşındaki kalecisi, Pazartesi günü Özbekistan ile oynanan hazırlık maçında (2-1) kalça sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmış ve bu nedenle birkaç gün boyunca Dünya Kupası'nın açılış maçında oynayabileceği belirsizdi.

Koeman, net bir mesajla bu belirsizliği ortadan kaldırdı. “Bart kaleci olarak oynayabilir,” dedi milli takım teknik direktörü. “Hem dün hem de bugün antrenmanlara tam olarak katılabildi.”

Kaleci son günlerde iyileşmesi için sıkı çalıştı ve üç gün boyunca fizyoterapist tarafından tedavi gördü. Cuma günü Verbruggen grup antrenmanlarına yeniden katıldı, ardından Japonya ile oynanacak maç için zamanında forma gireceği beklentisi arttı.

Koeman'ın iyi haberleri sadece Verbruggen ile sınırlı değildi. Milli takım teknik direktörü, bu dünya şampiyonasının en büyük stadyumunda oynanacak Dallas maçında tüm kadronun hazır olacağını açıkladı.

Ayrıca Koeman, Verbruggen'in arkasındaki sıralamayı da netleştirdi. Turnuva boyunca Oranje'nin ikinci kalecisi olarak Mark Flekken seçildi.

Koeman, "Mark Flekken ikinci kaleci olacak" dedi. Böylece Bayer Leverkusen'in kalecisi, Sunderland'dan Robin Roefs'un yerine tercih edildi.

Bu durum şaşırtıcı olarak nitelendirilebilir, zira Roefs kısa süre önce Cezayir ile oynanan hazırlık maçında (0-1 mağlubiyet) Flekken'e tercih edilmişti. NOS analisti Pierre van Hooijdonk da maçın ardından Roefs'un Dünya Kupası'nda ikinci kaleci olacağına ikna olmuştu, ancak durumun böyle olmadığı ortaya çıktı.

Flekken, bu hafta başında Özbekistan maçında Verbruggen'in sakatlığı nedeniyle sahaya çıkmıştı. Roefs ise Cezayir ile oynanan veda maçında forma giydi ve maçın tek golünü Anis Hadj Moussa'dan yedi.

Hollanda'nın Japonya ile oynayacağı açılış maçı, Pazar günü Dallas'taki AT&T Stadyumu'nda oynanacak. Maçın başlama saati Hollanda saatiyle 22.00 olarak planlanıyor.