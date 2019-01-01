Venezuela Milli Takımı'nda çok konuşulan forma skandalı

Venezuela Milli Takımı’nın forma tedarikçisi Givova milli takımlar düzeyinde eşi benzeri görülmemiş bir skandala imza attı.

Güney Amerika ülkesi , hazırlık maçında Katalonya ile karşı karşıya geldi ve sahadan 2-1 yenik ayrıldı. Ancak Venezuela’da sonuçtan çok forma tedarikçisi Givova’nın takıma giydirdiği formalar konuşuldu.

İtalyan forma tedarikçisi Givova, Venezuela Milli Takımı’na maç için forma yetiştiremeyince,çareyi Fransız spor perakendecisi Decathlon’un markalarından birinin 8 euro’ya satılan yürüyüş tişörtlerinden satın alıp üzerine logo ve numara bastırmakta buldu. Venezuelalı bazı futbolcular, sahaya bu tişörtlerle çıktı.

Givova le exigimos máximo respeto a nuestra camiseta nacional y a cada integrante del equipo.



No tener camisas para jugar hoy y estampar unas que compraron es lamentable, lo de ustedes es vergonzoso. pic.twitter.com/QzeZQXeVe2 — Tomás Rincón (@TomasRincon5) 25 Mart 2019

Maçın ardından konuyu gündeme taşıyan Venezuelalı orta saha oyuncusu Toras Tomas Rincon “Givova, sizden milli futbolcularımıza ve formamıza saygı bekliyoruz. Bu yaptığınız ayıptır” ifadelerini kullandı.

Takımın forvet oyuncusu Salomon Rondon ise Twitter’da ‘Givova’ya Hayır’ paylaşımı yaparak “Formalarımız aynı değildi” ifadelerini kullandı.

Hier, le Venezuela jouait en amical contre la sélection de Catalogne.



Hier, le Venezuela devait être en galère de maillots.



Hier, le Venezuela a donc joué son match avec des tee-shirts @Quechua déguisés 😭 pic.twitter.com/ncsnIH2yrV — Decathlon (@Decathlon) 26 Mart 2019

Öte yandan yaşananlara Decathlon da kayıtsız kalmadı. Decathlon’un Twitter hesabından yapılan paylaşımda “Venezuela dün Katalonya ile hazırlık maçı yaptı. Venezuela’nın maça formayla çıkması gerekiyordu. Ancak forma yerine Quechua tişörtleriyle çıktılar’ diyerek yaşananları ti’ye aldı.