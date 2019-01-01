Venezuela Milli Takımı'nda çok konuşulan forma skandalı
Güney Amerika ülkesi Venezuela, hazırlık maçında Katalonya ile karşı karşıya geldi ve sahadan 2-1 yenik ayrıldı. Ancak Venezuela’da sonuçtan çok forma tedarikçisi Givova’nın takıma giydirdiği formalar konuşuldu.
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İtalyan forma tedarikçisi Givova, Venezuela Milli Takımı’na maç için forma yetiştiremeyince,çareyi Fransız spor perakendecisi Decathlon’un markalarından birinin 8 euro’ya satılan yürüyüş tişörtlerinden satın alıp üzerine logo ve numara bastırmakta buldu. Venezuelalı bazı futbolcular, sahaya bu tişörtlerle çıktı.
Givova le exigimos máximo respeto a nuestra camiseta nacional y a cada integrante del equipo.— Tomás Rincón (@TomasRincon5) 25 Mart 2019
No tener camisas para jugar hoy y estampar unas que compraron es lamentable, lo de ustedes es vergonzoso. pic.twitter.com/QzeZQXeVe2
Maçın ardından konuyu gündeme taşıyan Venezuelalı orta saha oyuncusu Toras Tomas Rincon “Givova, sizden milli futbolcularımıza ve formamıza saygı bekliyoruz. Bu yaptığınız ayıptır” ifadelerini kullandı.
🚫 Givova pic.twitter.com/3YSFTiUUck— Salomón Rondón (@salorondon23) 25 Mart 2019
Takımın forvet oyuncusu Salomon Rondon ise Twitter’da ‘Givova’ya Hayır’ paylaşımı yaparak “Formalarımız aynı değildi” ifadelerini kullandı.
Hier, le Venezuela jouait en amical contre la sélection de Catalogne.— Decathlon (@Decathlon) 26 Mart 2019
Hier, le Venezuela devait être en galère de maillots.
Hier, le Venezuela a donc joué son match avec des tee-shirts @Quechua déguisés 😭 pic.twitter.com/ncsnIH2yrV
Öte yandan yaşananlara Decathlon da kayıtsız kalmadı. Decathlon’un Twitter hesabından yapılan paylaşımda “Venezuela dün Katalonya ile hazırlık maçı yaptı. Venezuela’nın maça formayla çıkması gerekiyordu. Ancak forma yerine Quechua tişörtleriyle çıktılar’ diyerek yaşananları ti’ye aldı.