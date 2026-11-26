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Venezia Teknik Direktörü Davide Nicola, ligin 13. haftasının açılışında Bologna'yı konuk edecekleri maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu. Nicola, söze sakat oyuncuların durumuyla başladı:

“Şu an itibarıyla Basic ve Mazzocchi yeniden takımla çalışıyor, ikisi de oynamaya hazır. Correia mı? Henüz değil ama gelecek haftadan itibaren durumuyla ilgili daha fazla gelişme olacağını düşünüyorum. Zaten farklı sorunlarla gelmişti. Onu gerçekten sahada görmek istiyorum. Bize fayda sağlayabilecek özellikleri olduğunu fark ettim. Sürekli oynayabilmesi için izleyeceği yolu farklı biçimde planlamamız gerekiyor ama bunu başaracağız.”

Adams gol bulmakta zorlanıyor: “Çok fazla koştuğunu söylemem. Takım arkadaşları gibi o da gerektiği kadar koşuyor. Ancak bu herkes için geçerli: Koşunun daha etkili ve verimli olabileceği anlar vardır, bir alandan diğerine belli bir amaçla geçersiniz. Akor'u değerlendirecek olursam, ben geldiğimden beri en az üç gol atma fırsatı yakaladığını, ayrıca takım arkadaşlarına asistler yaptığını söylemeliyim. Gösterdiği çaba ve özveri nedeniyle hem oyuncu hem de insan olarak sevdiğim biri. Bireysel olarak kendini geri plana atıyor; onun için önemli olan takıma faydalı olmak. Forvetlerimiz açısından bir sorun görmüyorum. Daha akıcı ve kaliteli oynamak için belirli durumlar üzerinde çalışmamızı gerektiren, hâlâ zamana ihtiyaç duyan bir gelişim süreci görüyorum. Elimdeki takıma güveniyorum ve ondan memnunum. Oyuncularımın kendilerinin de yeni yeni keşfettiği özellikleri var.”

Alternatif ise Lauberbach ile Yeboah: “İki forvetle oynarsak kısa süre içinde o mevkide oynayabilecek oyuncuların hemen hepsini görebilirsiniz. İki forvetli düzende, oyunumuzun öngörülemezliğini artırabilecek farklı alternatifler düşünüyorum. Ancak her şey sahada denediklerimize bağlı. Her aşamada doğru adımları atmak gerekiyor, doğaçlama yapmayı sevmiyorum.”

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Daha az süre alan oyuncular Lisman, Rrahmani ve Toni Fernandez hakkında ise şunları söyledi: “Antrenmanlarda da her oyuncuya zaman ayırdığımı herkes görüyor: Değişiklikler yapıyor, farklı şeyler deniyor, oyuncunun istenenleri doğru yapıp yapmadığını değerlendiriyorum. Yapmıyorsa onu bir kenara çekip işlerin nasıl yürüdüğünü gösteriyorum. Bir oyuncunun görmek istediklerimi yapmaya hazır olduğunu düşündüğüm anda onu oynatmak için iki kez düşünmem. Bizim dönemimizde birden fazla fırsat bulan Dagasso ve Lamine Fanne bunun örneği. Öte yandan ya oyuncu değişikliği hakkımızın sayısı artırılır ya da her oyuncu titizlikle çalışıp fırsatını beklemek zorundadır. Oyuncuları kandırmam: Bir oyuncu düzenli olarak sahaya çıkmıyorsa bunun nedeni, ondan beklediğim belirli şeyleri vermeye hazır olduğunu düşünmememdir.”