Venezia 2022-23 sezonu üçüncü formasını tanıtırken 'altın rengi' detayı dikkat çekti

Dünyanın en havalı kulübü, bu sezon yine çarpıcı formalarla görücüye çıktı.

İtalyan kulübü Venezia, gelecek sezon için üçüncü formasını tanıttı. Diğer sürümler gibi, bu forma da kulübün marka değişikliğine öncülük eden Bureau Borsche tarafından Venedik tarihinden ilham alan altın bir tasarımla tasarlandı.

Altın rengi, Saint Mark'ın kanatlı aslanını geleneksel altına döndürmeyi de içeren, Büro Borsche liderliğindeki yeniden markalaşma üzerine kurulu.

Venezia FC

Kulübün tarihi boyunca altın sıklıkla kullanılmıştır. Renk, özellikle yaldızlı kiliseler, anıtlar ve palazziler olmak üzere Venedik'e bir selam niteliğindedir. Takımın altın renginde tasarlanması, Venezia FC'yi şehrin Geç Ortaçağ ve Erken Rönesans dönemlerine bağlıyor.

Altın formanın tasarımı zordu - önceki sürümler çok parlak veya temelde sarıydı - ve Kappa, Venezia tarafından önerilmeden önce bu fikir üzerinde zaten çalışıyordu.

Venezia FC

Bu forma nispeten az parlaklığa sahip açık altın renginde ve tek düğmeli bir yaka ve vintage futbol formalarından ilham alan manşetler dahil olmak üzere siyah ayrıntılarla tamamlanıyor.

Kiti ortaya çıkaran Venezia marka direktörü Ted Philipakos, altın tasarımı "yüksek riskli, yüksek ödüllü bir çaba" olarak nitelendirdi.

Venezia FC

"Ancak geçmişten gelen referansları bugünümüzle birleştirerek neyi başarmak istediğimiz konusunda net bir fikrimiz vardı. Kulüp için bir vizyon ve bunu birlikte çözeceğimize dair ortaklarımıza güveniyoruz. Sonuç güzel ve projede Kappa ve Bureau Borsche ile çalışmış olmaktan gurur duyuyoruz.”

Venezia'nın 2022/23 deplasman forması artık markanın web sitesinde hem kısa hem de uzun kollu versiyonları mevcut.

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