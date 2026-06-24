Veltman, Ajax’ın bir seçenek olmamasının nedeni hakkındaki söylentiyi çürütüyor

Joël Veltman, SEG Stories ile yaptığı röportajda, bir süredir dolaşan bir söylentiyi çürütüyor. Bu dikkat çekici haber, 34 yaşındaki savunma oyuncusunun Brighton & Hove Albion ile sona eren sözleşmesini uzatmamaya karar verdiği ortaya çıktıktan sonra gündeme gelmişti.

Veltman, son zamanlarda eski takımı Ajax’a geri döneceği yönünde haberlere konu olmuştu; o, 2020 yılında Premier Lig’de bir macera yaşamak için bu kulüpten ayrılmıştı. Eşi Naomi’nin Amsterdam’a geri dönmeyi istemediği söyleniyordu, ancak eski Ajax oyuncusuna göre bu tamamen saçmalık.

“Hakkımda ne isterseniz yazabilirsiniz, en büyük aylak da diyebilirsiniz. Bunların hiçbiri umurumda değil. Hiç tepki vermediğim pek çok şey var. Ama karım ya da çocuklarım hakkında yazmaya kalkışırsanız,” diye biraz öfkeli bir şekilde söze başlayan Veltman, şöyle devam ediyor:

Deneyimli savunma oyuncusu şöyle devam ediyor: “Belki de bu, böyle bir şeye ilk kez tepki verdiğim andı. Bu, içimde bir şeyleri tetikledi. ‘Hadi ama çocuklar, böyle şeyleri nasıl uydurursunuz?’ diye düşündüm. Bu yüzden tepki gösterdim. Elbette medyanın nasıl işlediğini de biliyorum, ama ne yaparsınız.”

Veltman, geçen hafta sosyal medyadan bu inatçı söylentiye alaycı bir şekilde tepki gösterdi. “Hahahahahaha, ben de Noel Baba’yım. Sahte haber.”

Sağ bek, Brighton’da geçirdiği altı sezonun ardından serbest oyuncu statüsünde yeni bir kulüp arayışına girdi. “Heyecan verici. Çünkü daha önce hiç serbest oyuncu olmamıştım. Bu ilk kez oluyor. Neler olacak? Heyecan verici.”

“Ama aynı zamanda güzel de,” diye vurguluyor Brighton’dan ayrılacak olan oyuncu. “Tatilim boyunca formda kalmak için çok sıkı antrenman yapıyorum. Her şeye açığım. Neresi olursa olsun, güzel bir maceraya atılmak isterim.”