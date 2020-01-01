Veloso: Ronaldo'yu kızgın görmek çok zevkliydi
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Hellas Verona forması giyen Miguel Veloso, bu sezon Juventus karşısında aldıkları galibiyetten ayrı bir keyif almış.
Neden mi?
33 yaşındaki Portekizli futbolcu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada Juve'yi 2-1 yendikleri maçın kendisine ayrı bir keyif verdiğini "Ronaldo'yu yenmenin zevki başkaydı. Çünkü onu tanıyorum, kaybetmekten hiç hoşlanmıyor. Maçtan sonra konuştuk tabii ama onu kızgın görmek çok zevkliydi." sözleriyle anlattı.
Portekiz Milli Takımı'yla 50'nin üzerinde maça çıkan Veloso, Ronaldo'yu milli takım kamplarından yakından tanıyor.
Koronavirüs nedeniyle ertelenen Serie A'da bu sezon 26 hafta geride kalırken Juventus 63 puanla lider, Verona ise 35 puanla sekizinci sırada.