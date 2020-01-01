Veloso: Ronaldo'yu kızgın görmek çok zevkliydi

Veloso, Portekiz Milli Takımı'ndan arkadaşı Ronaldo'yu kızdırmaktan hoşlandığını itiraf etti.

Hellas Verona forması giyen Miguel Veloso, bu sezon karşısında aldıkları galibiyetten ayrı bir keyif almış.

Neden mi?

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33 yaşındaki Portekizli futbolcu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada Juve'yi 2-1 yendikleri maçın kendisine ayrı bir keyif verdiğini "Ronaldo'yu yenmenin zevki başkaydı. Çünkü onu tanıyorum, kaybetmekten hiç hoşlanmıyor. Maçtan sonra konuştuk tabii ama onu kızgın görmek çok zevkliydi." sözleriyle anlattı.

Daha fazla takım

Milli Takımı'yla 50'nin üzerinde maça çıkan Veloso, Ronaldo'yu milli takım kamplarından yakından tanıyor.

Koronavirüs nedeniyle ertelenen 'da bu sezon 26 hafta geride kalırken Juventus 63 puanla lider, Verona ise 35 puanla sekizinci sırada.