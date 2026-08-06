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Çeviri:

Velid El-Ferrac taraftarlara müjdeyi verdi: Ehli, tüm engellere rağmen önemli bir güç olacak

Al Diriyah - Al Ahli
Al Diriyah
Al Ahli
Premier Lig
M. Pusic
M. Jaissle
Suudi Arabistan
Hollanda
Almanya

"Er-Raki" tüm zorluklara rağmen başarılarına devam edecek mi?

Suudi spor yorumcusu Velid el-Ferrac, Ehli taraftarlarına müjde vererek, karşılaştığı tüm engellere ve sıkıntılara rağmen takımın gelecek sezon Roshn Ligi'nde önemli bir güç olacağını vurguladı.

El-Ferrac, "X" platformundaki kişisel hesabından şunları yazdı: "Tüm engellere ve sıkıntılara rağmen Ehli, hem sahada hem de tribünlerde önemli bir güç olacak. Pek çok iniş çıkışa sahne olacak bir sezon başlıyor, ancak bu sezonu en çok savaşan, en çok ruha ve inada sahip olan kazanacak."

Şunları ekledi: "Teknik direktörün ayrılığı o an için bir felaketti, ancak beklenmedik isimlerle tekrarlanabilecek başarılı bir tecrübe olabilir. Hayra yorun."

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Suudi spor yorumcusu, Alman teknik direktör Matthias Jaissle'nin, takımı 3 tam yıl boyunca çalıştırarak iki AFC Elit Şampiyonlar Ligi kupasına ulaştırmasının ardından, Ehli'nin Roshn Ligi'ndeki yolculuğunun başlamasına yaklaşık iki hafta kala ayrılmasına işaret ediyor.

Premier Lig
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Al Diriyah
DIR
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Al Ahli
AHL

Roshn Ligi'nin başlamasına yalnızca bir hafta kala Ehli, Alman selefinin yolunu tamamlayıp tamamlayamayacağına dair bir şüphe ortamının ortasında, takımı gelecek sezon çalıştırmak üzere Hollandalı Marino Pusic ile anlaştığını duyurdu.

Ehli ayrıca, eski başkanı Halid el-Gamdi'nin Suudi Futbol Federasyonu başkanlık seçimlerine aday olmak amacıyla ayrılmasının ardından bazı idari çalkantılar yaşadı; buna ek olarak takım kaptanları Fildişi Sahilli Franck Kessié ile Cezayirli Riyad Mahrez de ayrıldı.

Ehli, yeni sezona resmi olarak bu ayın 13 Ağustos günü, Suudi Roshn Ligi'nin ilk haftasında Diriyah ile karşılaşarak başlayacak.

"El-Raki", 2016 yılından bu yana kupa dolabına giremeyen Suudi Ligi'nde şampiyonluğun peşinde; ayrıca son iki sezonda kazandığı AFC Elit Şampiyonlar Ligi unvanını da korumak istiyor.

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