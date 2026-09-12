Hilal ile Teavun arasında oynanan maçta yaşanan olayın yankıları sahanın sınırlarını aştı. Takımın taraftarlarının Portekizli Ruben Neves'e karşı attığı tezahüratlar, özellikle maç sırasında oyuncuyu etkilemeye yönelik bir girişim olarak vefat eden takım arkadaşı Diogo Jota'nın ismini tekrarlamalarının ardından geniş çaplı tartışmalara yol açtı.

Hilal, Salı akşamı Roshn Suudi Profesyonel Ligi'nin 7. haftası kapsamında Teavun'u 6-0 mağlup ederek büyük bir galibiyet elde etmişti.

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Medya mensubu Velid el-Ferrac, "Rotana Sport ma'a Velid" programında olaya ilişkin yorum yaparak Teavun taraftarlarının yaptığını eleştirdi ve sportif rekabetin ne denli sertleşirse sertleşsin başkalarının acılarını istismar etmeyi ya da duyguları üzerinden oyun oynamayı haklı çıkaramayacağını vurguladı.

El-Ferrac şöyle konuştu: "Ronaldo'ya Messi demen, aralarındaki rekabetin bir parçası olarak kabul edilebilir. Ancak Hilal oyuncusu Neves'e vefat eden takım arkadaşı Jota'nın ismiyle tezahürat yapmak, yakışıksız bir davranıştır."

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Ve ekledi: "İnsanların acıları üzerinden bu şekilde nasıl oyun oynarsınız? Biraz insaniyetiniz olması gerekir." Bu sözler, Neves'e yönelik tezahüratlarında vefat eden oyuncunun ismini seçen taraftarlara yönelik açık bir eleştiri mesajıydı.

El-Ferrac'ın açıklamaları, olaya eşlik eden tartışma ortamının gölgesinde geldi. Zira tezahüratın, vefat eden takım arkadaşının anısını gündeme getirerek Neves'i psikolojik olarak etkilemeyi hedeflediği görülüyordu; el-Ferrac bunu sportif rekabette kabul edilebilir sınırların aşılması olarak nitelendirdi.

Suudi medya mensubu, provokasyonun futbol atmosferinin bilinen bir parçası olduğunu vurguladı; ancak bir yandan rekabet ve alışılmış tezahüratlar ile diğer yandan acı verici kişisel bir trajediyi istismar etmek ve bunu sahadaki bir oyuncuya baskı kurmanın bir aracına dönüştürmeye çalışmak arasında fark bulunduğunun altını çizdi.