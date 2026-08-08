Birkaç gün önce medya mensubu Velid el-Ferrac, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu seçimleri hakkında geniş tartışmalar yaratan açıklamalar yaptı. Adayların çoğunun federasyonu yönetmek ve Yasir el-Mishal'in yerini almak için yeterli donanıma sahip olmadığını vurgulaması, dikkatlerden kaçmadı ve bazı takipçilerin eleştirilerine maruz kalmasına yol açtı.

El-Ferrac, seçim tablosunun bu görevi üstlenebilecek çok sayıda isim içermediğini ve birden fazla listenin bulunmasının federasyon başkanlığı için mutlaka güçlü bir rekabet anlamına gelmediğini düşünüyordu. Bu da açıklamalarını son günlerde geniş bir tartışmanın konusu haline getirdi.

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Ancak sürpriz kısa sürede geldi. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu yönetim kurulu seçim komitesinin, seçim listelerinin incelenme sonuçlarını açıklamasının ardından, seçim yarışına hazırlanan isimlerin çoğunun elendiği ortaya çıktı.

Seçim döneminde adaylık için 7 liste başvurmuş, bir listenin çekilmesinin ardından 6 liste inceleme ve denetim sürecine tabi tutulmuştu. Komite daha sonra, adaylık için gereken tüm şart ve gereklilikleri yerine getiren tek listenin Bedr bin Süleyman er-Rezizaa'nın listesi olduğunu açıkladı.

Böylece seçimler, birden fazla liste içeren bir yarıştan tamamen farklı bir tabloya dönüştü. Mevcut aşamada tek isim olarak er-Rezizaa'nın kalmasının ardından, el-Ferrac'ın açıklamaları güçlü bir şekilde yeniden gündeme geldi; özellikle de yaşananların, onun daha önce tabloya dair yaptığı okumanın büyük bir bölümüyle örtüşmesi dikkat çekti.









Tüm bunlar, Suudi futbolu için önemli bir geçiş döneminde yaşanıyor. Suudi Arabistan Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından istifasını sunan Yasir el-Mishal'in federasyon başkanlığından ayrılmasıyla, önümüzdeki yıllarda son derece önemli dosyaların sorumluluğunu üstlenecek yeni bir liderliğin arayışı başladı.

El-Ferrac'ın açıklamaları doğrudan listelerin elenmesinden söz etmese de, son gelişmeler bu açıklamalara yeni bir güç kazandırdı ve önemli bir soruyu gündeme getirdi: Suudi medya mensubu seçim tablosunu en baştan doğru mu okuyordu, yoksa yaşananlar sadece bir tesadüf müydü? Kesin olan şu ki, el-Ferrac'ın kehaneti artık Suudi Arabistan Futbol Federasyonu seçimlerinin en tartışmalı hikâyelerinden birine dönüştü.