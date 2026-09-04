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SRI LANKA-SAUDI-DIPLOMACYAFP

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Velid bin Talal: Al Hilal dünya şampiyonu, fırtınası uzun yıllar sürecek

Al Shabab - Al Hilal
Al Shabab
Al Hilal
Premier Lig
Suudi Arabistan

"Lider", Roshn Ligi'ndeki beşinci galibiyetini elde etti

Hilal Kulübü'nün sahibi Prens Velid bin Talal, Suudi Roshn Ligi'nde Riyad derbisini Şebab karşısında kazanmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, kasırgasının önümüzdeki uzun yıllar boyunca süreceğini vurguladı.

Hilal, bugün cuma günü SHG Arena'da iki takım arasında oynanan ve Roshn Ligi'nin beşinci haftasına denk gelen maçta Şebab'ı 2-0 mağlup etti.

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Maçın bitiminin ardından Prens Velid bin Talal, resmi "X" hesabından bir paylaşım yaparak şunları yazdı: "Hilal, kardeşim Veliaht Prens'ten bir emanettir, bu yüzden bizim tek sözümüz 'başüstüne'dir. Fırtına kasırgaya dönüştü ve kasırga uzun yıllar boyunca sürecek."

Hilal'in sahibi ayrıca takım oyuncularının uyruklarına da değinerek şunları söyledi: "Dünya çapındaki Hilal, milli takımlar takımı, 11 ülkeyi temsil eden 19 oyuncu, dünya şampiyonu Hilal."

Premier Lig
Al Hilal crest
Al Hilal
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Bu gelişme, Hilal'in Roshn Ligi'nde üst üste beşinci galibiyetini elde etmesinin ardından geldi. Hilal, 15 puanla lider konuma yükselirken, yarın cumartesi günü İttihad'a karşı zorlu bir klasiko oynayacak olan ikinci sıradaki Nasr'ın 3 puan önünde yer aldı.

"El-Zaim", son iki sezonda uzak kaldığı Suudi Ligi şampiyonluğunu geri kazanmaya çalışıyor. Şampiyonluğu 2024-2025 sezonunda İttihad kazanırken, geçen sezon ise Nasr elde etmişti.

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